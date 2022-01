Giglio Group (Ticket GG) società quotata sul mercato MTA-STAR di Borsa Italiana ha aperto la nuova Business Unit “Giglio Meta” dedicata allo sviluppo di progetti Metaverso e NFT.

Nel 2021 il gruppo Giglio ha investito in una serrata attività di R&D finalizzata all’integrazione della blockchain con le piattaforme proprietarie del gruppo; questa attività si è conclusa con grande successo dando vita a un nuovo team di professionisti specializzati che sta già consentendo a Giglio Group di offrire ad aziende, brand, artisti ed enti l’assistenza necessaria per entrare nello spazio tridimensionale del Metaverso e degli NFT in molteplici settori, dall’arte alla moda, dallo sport al design.

Il team di Giglio Meta è già operativo sui principali Metaverso da Roblox, The Sandbox, Decentraland fino al mondo della VR Experience di Meta Quest Facebook; inoltre si è integrato con le principali piattaforme NFT tra cui Open Sea che rappresenta il marketplace leader in questo momento nel mondo. L’unità operativa è in grado di garantire la realizzazione dell’intero processo di sviluppo del progetto, dallo studio specifico del settore di business al lancio degli NFT sul mercato, oltre a produrre contenuti multimediali in 3d capaci di coinvolgere l’utente in un’esperienza virtuale unica nei diversi Metaverso.

Nel 2021, secondo Chainalysis, il mercato mondiale degli NFT ha generato transazioni per 26,9 miliardi di dollari in criptovalute, e probabilmente si incrementerà nel 2022; con questa specializzazione il gruppo Giglio rappresenta oggi la prima realtà italiana completamente strutturata sul mercato per questo segmento digitale futuristico forte dell’esperienza fatta in questi mesi di studio applicato già ai primi progetti in cantiere che a breve verranno annunciati.

Alessandro Giglio, presidente di Giglio Group, dichiara: «Gli NFT rappresentano il futuro, essere pionieri oggi in questo settore è fondamentale sia per ottenere un vantaggio competitivo sul mercato sia per le infinite possibilità di guadagno. Le chiavi del successo degli NFT consistono nel dare valore a ciò che prima non ne aveva e nel risolvere bisogni digitali disattesi troppo a lungo. I campi applicativi sono innumerevoli e le ragioni che vi stanno dietro anche: basti pensare all’arte digitale, o ai diritti del creator; ora è possibile creare una copia digitale di ciò che si vuole vendere, come un singolo prodotto, un’opera d’arte o creare collezioni da migliaia di pezzi e aprire un Metaverso dove esporre i propri NFT. Tutto questo si porta dietro i vantaggi di decentralizzazione e tracciabilità dell’utiliizzo della blockchain. Siamo nel posto giusto, al momento giusto e con le giuste competenze».