Per il Gal Valli Savonesi il 2021 si è concluso con lo svolgimento di una assemblea dei partner pubblici e privati che ha deciso di proporre alla Regione Liguria alcune variazioni. Molti dei 51 sindaci dei Comuni interni savonesi, la Camera di commercio, la Provincia di Savona e i responsabili delle associazioni di categoria provinciali hanno esaminato alcune variazioni al programma del Gal denominato Strategia di sviluppo locale.

«Abbiamo svolto un’assemblea partecipata nonostante il periodo festivo e le limitazioni imposte dalla situazione sanitaria: si è deciso di proporre alla Regione Liguria alcune variazioni per anticipare la copertura finanziaria di alcuni bandi in overbooking e per rendere disponibile un ultimo bando» afferma il presidente del Gal Valli Savonesi Osvaldo Geddo.

Lo stato dell’arte a fine 2021, illustrato dal direttore del Gal Giovanni Minuto a tutti i partner presenti e in collegamento da tutti i territori della provincia, vede 35 bandi promulgati, di cui 29 espletati con un numero di 118 domande ricevute.

Le istruttorie svolte da Ispettorato Agrario hanno concluso 20 bandi (80 domande) con l’assegnazione di 4.516.506 euro a Comuni e imprese, mentre non è ancora terminata la fase procedurale sulle domande ricevute per 9 bandi che assegneranno probabilmente altri 2.429.935 euro.

Due, infine, i bandi ancora da aprire: uno di incentivo alla costituzione di un consorzio forestale e l’altro sulla cooperazione tra le vie Aleramiche, bandi che il Gal aprirà nei primi mesi del 2022. Proprio per quest’ultimo bando era necessaria anche la variazione della Ssl deliberata nel corso dell’assemblea del 29 dicembre.

«Anche per il 2022 confidiamo di completare il programma di apertura degli ultimi bandi e e collaborare con Regione per avere procedure meno complesse e tempi più definiti» conclude Geddo.