C’è tempo fino al 18 febbraio per iscriversi ai due nuovi corsi promossi dall’Its Turismo Liguria – Academy of Tourism, Culture And Hospitality, con sede nella Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure.

I 50 posti disponibili, per due corsi attivati, formeranno tecnici per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali mediante le nuove tecnologie digitali e i social network e tecnici della ristorazione e di cucina per l’hotellerie 4.0.

Il Comune di Recco è socio fondatore dell’Istituto superiore del turismo e il sindaco Carlo Gandolfo commenta: «Crediamo che in un momento così difficile sia fondamentale creare opportunità di formazione professionale saldamente legate al tessuto produttivo locale. Questo istituto preparerà i giovani alle esigenze delle imprese, ritagliando la formazione esattamente sul lavoro. Attraverso l’attivazione di corsi specifici, si risponderà alle necessità del territorio nell’ambito del turismo e della gastronomia, settore che per Recco riveste una particolare importanza».