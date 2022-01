Dopo gli accordi stretti fra Federfarma Liguria, Regione Liguria ed Alisa sono oggi 343 le farmacie che attualmente effettuano i tamponi antigenici rapidi in Liguria. Ecco l’elenco, suddiviso per Asl.

La vecchia denominazione di Unione Ligure associazioni titolari di farmacia è stata modificata in Federfarma Liguria, nell’ottica di un’armonizzazione con i nomi delle associazioni provinciali e di quella nazionale.

Non cambia tuttavia l’impegno delle farmacie: a quello profuso sul fronte delle vaccinazioni, per cui sono attualmente 160 quelle operative in Liguria come “punti vaccinali territoriali” (Pvt), si affianca quello per l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, un servizio diventato ancora più essenziale alla luce delle ultime novità normative.

«Oltre al servizio tamponi già attivo da tempo, abbiamo dato la disponibilità a effettuare i tamponi anche per la popolazione scolastica e per le procedure di fine isolamento e quarantena – commenta Elisabetta Borachia, presidente di Federfarma Liguria – i tamponi sono uno strumento utile, che ci impegna in modo significativo sia per tempo che per spazi e risorse da dedicare a questa attività. Lo facciamo, però, volentieri, per la necessità di garantire in questo momento un servizio indispensabile per la popolazione, consapevoli dell’importanza del nostro ruolo sul territorio, per la fiducia che i cittadini ripongono nel proprio farmacista».

ASL 1

NOME FARMACIA INDIRIZZO COMUNE Caramagna Via Caramagna 41 Imperia Gentile e Borgo San Moro Via Cascione 27 Imperia Massabò Via Cascione 146 Imperia Mediterranea Via Aurelia 2/26 Imperia Novaro Via S. Giovanni 4 Imperia Piani Via Littardi 200 Imperia San Giorgio Via Ugo II 2 Badalucco (Im) Centrale Via V. Emanuele 145 Bordighera (Im) Internazionale Via V. Emanuele 107 Bordighera (Im) San Giorgio Via V. Emanuele 222 Bordighera (Im) Bussana Via Biancheri 6 Bussana (Im) Del Mare Piazza d’Armi 32 Camporosso (Im) Santi Via Aurelia 45 Cervo (Im) Civezza Via Don Sasso 6 Civezza (Im) Mostardini Via Aurelia 2 C Costarainera (Im) Testa Via Diano Castello 50 Diano Castello (Im) Guglielmi Via Roma 83 Diano Marina (Im) Sciolli Corso Garibaldi 16 Diano Marina (Im) S. Pietro Farma Piazza Marconi 4 a Diano San Pietro (Im) Bascianelli Piazza Martiri 35 Dolceacqua (Im) Re Piazza Airenti 3 Dolcedo (Im) Di Latte Corso Nizza 88 Latte di Ventimiglia (Im) Perinaldo Via Gramsci 12 Perinaldo (Im) Ceppi Via Ponzoni 10 Pieve di Teco (Im) Occhilupo Via Dolcedo 2 a Prelà (Im) Zunino Via Nazionale 32 Ranzo (Im) Fiora Via Sicilia 10 S. Bartolomeo al Mare (Im) S. Biagio della Cima Via Provinciale 12 S. Biagio della Cima (Im) Antica Panizzi Via Palazzo 58 Sanremo (Im) Calvi Via P. Agosti 30 Sanremo (Im) Colombo Via Galilei 415 Sanremo (Im) Gismondi Piazza Colombo 6 Sanremo (Im) Nola Corso Imperatrice 9 Sanremo (Im) Forte Corso Verbone 97 Soldano (Im) Zagoreo Piazza Eroi taggesi 6 Taggia (Im) Vallebona Viale Europa 10 Vallebona (Im) Goso Via Col. Aprosio 466 Vallecrosia (Im) Zitomirski Via Col. Aprosio 196 Vallecrosia (Im) Agosta Via Garibaldi 11 Ventimiglia (Im) Internazionale Via Cavour 28 Ventimiglia (Im) Le Logge Corso Genova 68 Ventimiglia (Im) Roja Corso Limone Piemonte 134 Ventimiglia (Im) Quaglia Via Cavour 47a Ventimiglia (Im)

ASL 2

NOME FARMACIA INDIRIZZO COMUNE ALLA TORRETTA Via Paleocapa, 3 Savona DELLA FERRERA Corso Italia, 153R Savona DELLE ERBE Via Via San Michele, 19-21 R Savona DELLE FORNACI Corso V. Veneto, 268/R Savona DI LEGINO Via Stalingrado, 68R Savona DI ZINOLA Via Quiliano, 4 Savona FARINA Via Pietro Giuria, 15/R Savona FASCIE Via Paolo Boselli, 24R Savona INTERNAZIONALE Via Paleocapa, 81 R Savona MODERNA Corso G. Mazzini, 54/AR Savona PREMIATA FARMACIA PIEMONTESE Via Torino, 77 Savona SAN FRANCESCO Corso Tardy & Benech, 108 Savona ZORGNO Via Dei Mille, 39R Savona ANGLO-AMERICANA Via V.Veneto, 1 Alassio (Sv) INGLESE Corso Dante, 344 Alassio (Sv) SANT’AMBROGIO Piazza Durante Airaldi, 8 Alassio (Sv) GASCO Via al Piemonte, 149/151 – frazione Leca Albenga (Sv) INGAUNA Via A. Panero 22 Albenga (Sv) SAN MICHELE Via Medaglie d’Oro, 42/r Albenga (Sv) VADINO Via Piave, 24 Albenga (Sv) STELLA MARIS Viale Mazzini, 152 Albisola Superiore (Sv) DELLA CONCORDIA Corso Bigliati, 24 Albissola Marina (Sv) NUOVA Via Don Gino Murialdo 13 Albissola Marina (Sv) BORGARELLO Via Clavesana, 51 Andora (Sv) COMUNALE AZIENDA SPECIALE VAL MERULA Via G. Molineri, 50 Andora (Sv) ROGLIATTI MARCO Via Stefano Viaggio, 4 Arnasco (Sv) LIGURE Via De Mari, 28/C Bergeggi (Sv) ASSIRELLI Via Fornaci, 15 Boissano (Sv) SAN CARLO Corso Europa, 95 Borghetto Santo Spirito (Sv) DELLA CONCORDIA Corso G. Marconi, 246 – Fraz. San Giuseppe Cairo Montenotte (S v) MANUELLI Via Roma, 75 Cairo Montenotte (Sv) RODINO Via Portici, 31 Cairo Montenotte (Sv) MAGLIOCCO Via Roma, 19 Casanova Lerrone (Sv) BRUNETTI Largo Giolitti, 12 Celle Ligure (Sv) SANTA CATERINA Via Padre Garello, 32 -36 Cengio (Sv) NAN Via Aurelia, 90-92-94 Ceriale (Sv) SAN ROCCO Via Aurelia, 146 Ceriale (Sv) CARRARA Via C. Colombo, 47 Cisano sul Neva (Sv) SAN BARTOLOMEO Via Adua, 12 Cosseria (Sv) DEL BORGO Via Gen. Arnaldi, 11 – Fraz. Borgo Finale Ligure (Sv) DEL MAESTRALE Via Giuseppe Garibaldi, 33 Finale Ligure (Sv) DELLA MARINA Via Pertica, 61 Finale Ligure (Sv) DI VARIGOTTI Via Aurelia, 100 Finale Ligure (Sv) RICHERI C.so Europa, 21 – Fraz. Pia Finale Ligure (Sv) PINCIN Borgata Ponte, 49 R Garlenda (Sv) MACARIO Piazza Giuseppe Garibaldi, 1 Laigueglia (Sv) DELLA RIVIERA Via Aurelia, 70 Loano (Sv) SUPERIORE Via dei Gazzi, 12 Loano (Sv) SANT’ANTONIO Piazza Plebiscito, 29 Magliolo (Sv) SAROLDI Piazza Italia, 45 Millesimo (Sv) SANT’ANDREA Via S. Giovanni Bosco, 2 Mioglia (Sv) DEL LAGO Loc. Rossi, 3 Osiglia (Sv) CENTRALE Via Giuseppe Garibaldi, 36 Pietra Ligure (Sv) DI PONTINVREA Piazza Indipendenza, 2 Pontinvrea (Sv) SAN ANTONIO Piazza Marino Ferraro 113 – Fraz. Valzemola Roccavignale (Sv) SAN PIETRO Piazza Colombo, 1 Spotorno (Sv) STELLA Piazza Poggi, 40 – Frazione Stella S. Giovanni Stella (Sv) URBE Via Zunini, 2 – Frazione Martina Urbe (Sv) MEZZADRA Via Aurelia, 136 Vado Ligure (Sv) SANT’ERMETE Via Pertinace, 1 Vado Ligure (Sv) SCARSI Via Antonio Gramsci, 62 Vado Ligure (Sv) ANGELINI Corso Giacomo Matteotti, 58 Varazze (Sv) SAN NAZARIO Piazza XXIV Maggio, 4 Varazze (Sv) SAN GIORGIO Via Spotorno, 19 Vezzi Portio (Sv) ANTICO BORGO Via Tornatore, 3/1 Zuccarello (Sv)

ASL 3

Comune Genova

NOME FARMACIA INDIRIZZO COMUNE ZONA DELLA MADONNINA Via Piero Gobetti, 6r GENOVA Albaro NUOVO LIDO D’ALBARO Via D. Guerrazzi, 52 r GENOVA Albaro SAN GIORGIO Via De Gaspari, 24r GENOVA Albaro AL DIAMANTE DI BEGATO Via Sbarbaro, 19 GENOVA Begato LINNEO Via Carlo Linneo, 95 GENOVA Begato CENTRALE GUARNERI Via P. Pastorino, 62r GENOVA Bolzaneto MODERNA CASTELLO Via P. Pastorino, 32r GENOVA Bolzaneto SAN ROCCO Via Borgoratti, 123r GENOVA Borgoratti SAPETO Via Sapeto, 47 r GENOVA Borgoratti DI CASTELLETTO Corso Firenze, 10r GENOVA Castelletto SALTARELLI Corso Carbonara, 20r GENOVA Castelletto SANITAS Corso Firenze, 9a r GENOVA Castelletto SAN BARTOLOMEO Scalinata San Bartolomeo degli Armeni, 2r GENOVA Castelletto SAN NICOLO’ Corso Firenze 59r GENOVA Castelletto ALVIGINI Piazza Petrarca 14 r GENOVA Centro ANTICA FARMACIA BRIATA Via San Vincenzo, 92r GENOVA Centro BRIGNOLE Via Gropallo, 2 r GENOVA Centro DE NEGRI Via Maragliano, 12 r GENOVA Centro DEI GRATTACIELI Piazza Dante, 27 r GENOVA Centro FIESCHI Via Fieschi, 58 r GENOVA Centro OSPEDALE PAMMATONE Piazza Portoria, 5 r GENOVA Centro PEDRINI Via XX Settembre, 61 r GENOVA Centro PONTE MONUMENTALE Via XX Settembre, 115 r GENOVA Centro REALI Via Interiano, 5 r GENOVA Centro SAN VINCENZO Via S. Vincenzo, 148 r GENOVA Centro SANTA CATERINA Salita S. Caterina 24 r GENOVA Centro ZEREGA Via XXV Aprile, 2 r GENOVA Centro BURLANDO Piazza Senarega, 4r GENOVA Centro storico CAIROLI Via Cairoli, 42r GENOVA Centro storico CASANA Vico Casana, 22 r GENOVA Centro storico DEL DUCALE Vico Notari, 7r GENOVA Centro storico DEL DUOMO Via S. Lorenzo, 38 r GENOVA Centro storico DEL PORTO Via Gramsci 131 r GENOVA Centro storico DELLA DARSENA Via Di Pre’, 122r GENOVA Centro storico DELLA NUNZIATA Via P. E. Bensa, 34r GENOVA Centro storico MOJON Via Fossatello, 12 r GENOVA Centro storico NUOVA FARMACIA MONTINI Via Gramsci, 67 r GENOVA Centro storico OPERAIA S.GIORGIO Via San Giorgio, 11r GENOVA Centro storico REGIA Via Lomellini, 27 r GENOVA Centro storico SARZANO Piazza Sarzano 42 r GENOVA Centro storico BALBIS Via Cornigliano, 262 r GENOVA Cornigliano CENTRALE ANGELINI Via Gattorno, 5 r GENOVA Cornigliano MODERNA Via Cornigliano, 205r GENOVA Cornigliano PESCETTO ALBERTO Via Coronata, 56 r GENOVA Cornigliano SAN GIACOMO Via Cornigliano, 67 r GENOVA Cornigliano BARABINO Via Barabino, 5 r GENOVA Foce CROCE BIANCA Via Monte Suello, 4r GENOVA Foce DELL’ORO Via Rimassa, 118 r GENOVA Foce GHERSI C.so Buenos Ayres, 18 r GENOVA Foce MAJONCHI Corso Torino, 75 r GENOVA Foce N.S.DEL RIMEDIO Via Montevideo, 25r GENOVA Foce PONTE PILA Viale Brigata Bisagno, 28 r GENOVA Foce SAN MARTINO Via della Libertà, 15 r GENOVA Foce SAN PIETRO Via Antonio Cecchi, 63r GENOVA Foce SOCIALE Piazza Tommaseo, 22r GENOVA Foce LAGACCIO Via del Lagaccio, 88 r GENOVA Lagaccio VESUVIO Via Vesuvio, 9r GENOVA Lagaccio ASSAROTTI Via Peschiera, 4 r GENOVA Manin BAUDOIN Corso Carlo Armellini, 20r GENOVA Manin COMUNALE BURLANDO Via Burlando, 90 r GENOVA Manin GIUSTI Via Assarotti, 20r GENOVA Manin MONTALDO Via L. Montaldo, 171r GENOVA Manin CANEVARI Via Canevari, 278A r GENOVA Marassi FRISONE Piazzale Parenzo, 7 r GENOVA Marassi GEMMA Corso Montegrappa, 32r GENOVA Marassi LIGURE Via Bobbio, 300r GENOVA Marassi MANCA Via Fereggiano, 97 r GENOVA Marassi MODIGLIANI Via Elio Modigliani, 27r GENOVA Marassi PIVA Via G. Bertuccioni, 3/Ar GENOVA Marassi S. AGATA Via Canevari, 106 r GENOVA Marassi COMUNALE MOLASSANA Via Gherzi, 50 r GENOVA Molassana DE FERRARI Via Terpi, 41 A/r GENOVA Molassana N.S. ASSUNTA Via Molassana, 90 r GENOVA Molassana SAN GOTTARDO Via Piacenza, 221r GENOVA Molassana SAN SEBASTIANO Via Piacenza, 161 r GENOVA Molassana GALLO Piazza Pittaluga, 10 r GENOVA Nervi NERVI Via A. Casotti, 20 r GENOVA Nervi DR. PESCETTO E. Via Luigi Rizzo, 48r GENOVA Pegli INTERNAZIONALE P.zza Ponchielli, 4 GENOVA Pegli MARINI Via Giovanni Opisso, 186 GENOVA Pegli IACHETTI Via P. Anfossi, 98 r GENOVA Pontedecimo MOLINA Via Guido Poli, 56 r GENOVA Pontedecimo SARTORI Piazza Pontedecimo, 3 r GENOVA Pontedecimo COMUNALE CEP Via Cravasco, 22 r GENOVA Prà GAMALERI Via Cordanieri, 21r GENOVA Prà PALMARO Via Prà, 167 r GENOVA Prà CONTARDI Via Balbi, 107 r GENOVA Principe DELLA COMMENDA Via Gramsci, 257 r GENOVA Principe PESCETTO Via Balbi, 185 r GENOVA Principe CENTRALE Via Quarto, 23-25-27r GENOVA Quarto QUARTO DEI MILLE Viale Pio VII, 61 r GENOVA Quarto POPOLARE Largo A. Merlo, 265r GENOVA Quezzi SALUS Via G. Daneo, 218r GENOVA Quezzi AMORETTI Via Gianelli, 50 r GENOVA Quinto COMUNALE QUINTO Via Quinto, 30 r GENOVA Quinto CERTOSA Via G. Jori, 76 r GENOVA Rivarolo GARBARINI Via Canepari, 179 r GENOVA Rivarolo MODERNA Via Rivarolo, 133 r GENOVA Rivarolo SAN ROCCO Via Celesia, 30 r GENOVA Rivarolo SANTAROSA Piazza Rivara, 9 r GENOVA Rivarolo BASSANO Via G. D. Cassini 5 a r. GENOVA Sampierdarena BURANELLO Via Buranello, 160 r GENOVA Sampierdarena CANTORE Via Cantore, 57 r GENOVA Sampierdarena CROCE D’ORO Via Walter Fillak, 7r GENOVA Sampierdarena ITALIANI Via Giovanetti, 91 r GENOVA Sampierdarena LEVRERO Via Sampierdarena, 187 r GENOVA Sampierdarena MAURO Via Walter Fillak, 16 r GENOVA Sampierdarena MODENA Via Buranello, 240r GENOVA Sampierdarena OPERAIA FIUMARA Via F. Avio, 43 r GENOVA Sampierdarena ROLANDO Via G.B. Monti 23 R GENOVA Sampierdarena SAN GAETANO Via C.Rolando 61 E/r GENOVA Sampierdarena DELL’AQUILA Via Paolo Giacometti, 34r GENOVA San Fruttuoso MARTINELLI P.zza Giusti 30r GENOVA San Fruttuoso N.S.DEL MONTE Via G.B. D’Albertis, 15r GENOVA San Fruttuoso ORIENTALE Via Giovanni Torti, 128r GENOVA San Fruttuoso SAN SIRO Via Berghini, 10r GENOVA San Fruttuoso UNIONE FARMACEUTICA Via Giovanni Torti, 26r GENOVA San Fruttuoso SAN RAFFAELE Corso Aldo Gastaldi, 201r GENOVA San Martino N.S.DELLA GUARDIA Via San Quirico, 301r GENOVA San Quirico COMUNALE TERMINAL TRAGHETTI Piazzale Iqbal Masih, 13 GENOVA San Teodoro DELLA MARINA Largo S.F. da Paola, 31r GENOVA San Teodoro GIUSTO Via B.Buozzi, 59 r GENOVA San Teodoro MARITTIMA Via B. Buozzi, 3 r GENOVA San Teodoro N.S.DELLA SALUTE Via Bologna, 92C GENOVA San Teodoro SANTA MARIA Via Venezia, 26 r GENOVA San Teodoro SAN BERNARDO Via Mogadiscio, 30Qr GENOVA Sant’Eusebio S. ILARIO Via Capolungo, 36 r GENOVA Sant’Ilario MODERNA Via G. Biancheri, 75-77r GENOVA Sestri Ponente POPOLARE Via Ciro Menotti, 77 r GENOVA Sestri Ponente S. NICOLA Via Borzoli, 19 A r. GENOVA Sestri Ponente SANGIORGI Via Merano, 63 r GENOVA Sestri Ponente SESTRI Via Sestri, 59r-61r GENOVA Sestri Ponente CANEPA Via Struppa, 234r GENOVA Struppa DAGNINO Via Struppa, 146Ir GENOVA Struppa ARTE FARMACEUTICA Via Redipuglia, 12r GENOVA Sturla CAPRERA Via Caprera, 96 r GENOVA Sturla DELLE CATENE Via Camozzini, 41 r GENOVA Voltri SAN CARLO Via Camozzini, 79 r GENOVA Voltri TIXI Via D. Giovanni Verita`22r GENOVA Voltri

Provincia Genova

NOME FARMACIA INDIRIZZO COMUNE ALLA MARINA Corso Giacomo Matteotti, 15 Arenzano (Ge) TERRALBA Via Marconi, 200 Arenzano (Ge) SPOGNARDI Via Rosaguta, 1 Avegno (Ge) BARGAGLI Via Martini, 225 Bargagli (Ge) CORSANEGO Via Mazzini, 11 Bogliasco (Ge) CENTRALE BUSALLA Largo Italia, 7 Busalla (Ge) LASAGNA Via V. Veneto, 57 Busalla (Ge) CAMOGLI Via Della Repubblica, 4-6 Camogli (Ge) RUTA Via Aurelia, 207 Camogli (Ge) FARMACIA ARMONIA Via Della Repubblica, 97 Camogli (Ge) DEL BORGO Vico del Gelsomino, 1 Campoligure (Ge) GAVINO Via Gavino, 152-154 r Campomorone (Ge) SANT’ANDREA Piazza Nicolo’ Bruno, 30r Campomorone (Ge) CERANESI Via B. Parodi, 74 Ceranesi (Ge) SCIARBORASCA Via Dattilo, 1 Cogoleto (Ge) SCORZA P.zza Martiri 16 Crocefieschi (Ge) SANTO STEFANO Piazza della Chiesa, 1 Fontanigorda (Ge) SANITAS Via Roma, 169 Isola del Cantone (Ge) DEI GIOVI Via Piave, 8 Mignanego (Ge) CASULA Via Roma, 108/a Montoggio (Ge) SAVIO Piazza Nicoloso 3 Recco (Ge) BISIO Via V. Veneto 29 Ronco Scrivia (Ge) SAVIGNONE Via G.Marconi, 124 Savignone (Ge) NUOVA PETRINI Via Fratelli Canepa, 48 A Serra Riccò (Ge) DI TORRIGLIA Via G. Matteotti, 45 Torriglia (Ge) DELLA SALUTE Via V.Veneto, 104 Uscio (Ge)

ASL 4

NOME FARMACIA INDIRIZZO COMUNE PETRONIA Piazza A. Moro, 28-29 Casarza Ligure (Ge) BELLAGAMBA Via Martiri Liberazione, 1-3-5 Chiavari (Ge) CENTRALE Via Prandina, 11-13 Chiavari (Ge) DEI FRATI Piazza Cavour, 5 Chiavari (Ge) MONTEVERDE Via Grimaldi, 3 Chiavari (Ge) CASASSA Via G.B.Valenti, 4 Cicagna (Ge) CABANO Viale De Gasperi, 53 b/b Ferrada di Moconesi (Ge) FREZZATO Via Roma, 36 Lavagna (Ge) ROSSI Via Cavour, 31 Lavagna (Ge) SANTO STEFANO Via Roma, 104 Lavagna (Ge) DELLE GRAZIE Via XXV Aprile, 25 Leivi (Ge) MEZZANEGO Piazza Spinetto Mezzanego (Ge) NEIRONE Via Donega, 7 Neirone (Ge) SAN MICHELE Via Piana, 1/3 Orero (Ge) COMUNALE RAPALLO Via Arpinati, 41 Rapallo (Ge) INTERNAZIONALE Via Milite Ignoto, 1 Rapallo (Ge) NOVELLA Via F.lli Betti, 101 Rapallo (Ge) CARPANI P.zza Brigate Partigiane, 20 Riva Trigoso (Ge) INTERNAZIONALE Piazza Martiri Liberta’, 2 S. Margherita (Ge) COMUNALE SESTRI LEVANTE Piazza della Stazione, 6 A Sestri Levante (Ge) INTERNAZIONALE Corso Colombo, 52 Sestri Levante (Ge) PILA Via Nazionale 430 Sestri Levante (Ge) BASTERI P.zza V. Emanuele 51 Varese Ligure (Sp)

ASL 5