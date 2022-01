Erg ha perfezionato, attraverso la propria controllata Erg Power Generation spa, il closing con Enel Produzione spa per la cessione dell’intero capitale di Erg Hydro srl.

L’operazione si è conclusa, in linea con quanto comunicato lo scorso 2 agosto 2021, a seguito dell’approvazione dell’Autorità Antitrust italiana e del positivo completamento della procedura golden power presso la presidenza del Consiglio dei ministri.

Il corrispettivo è pari a circa 1,265 miliardi, inclusivo della valorizzazione del mark to market di alcuni derivati di copertura inclusi nel perimetro e relativi a parte dell’energia prodotta in futuro dagli impianti di Erg Hydro srl. L’accordo di compravendita prevede un ulteriore meccanismo di aggiustamento prezzo nei prossimi mesi in base ai valori effettivi, rilevati alla data del closing, del capitale circolante netto, della posizione finanziaria netta e dell’effettivo livello delle riserve d’acqua di alcuni bacini di Erg Hydro srl

Con questa cessione, coerente con il piano industriale 2021-25, Erg compie un importante passo nell’ulteriore trasformazione del Gruppo verso un modello puro Wind & Solar.