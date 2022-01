EdiliziAcrobatica spa chiude il mese di dicembre 2021 con un incremento del 186,7% dei contratti sottoscritti da gennaio a dicembre 2021, pari a 121 milioni di euro rispetto al 2020 quando si attestò a 42,2 milioni di euro.

Dal punto di vista della crescita interna, il Gruppo ha raggiunto, al 31 dicembre 2021, un totale di quasi 1.400 collaboratori rispetto ai 1.041 registrati al 31 dicembre 2020.

In Francia, nonostante la totale assenza dei benefici fiscali, una situazione pandemica che ha di fatto obbligato a mantenere chiusi al pubblico gli uffici degli amministratori e impedendo quindi le delibere delle assemblee condominiali per buona parte del 2021, EdiliziAcrobatica France ha fatto registrare un valore dei contratti sottoscritti nei 12 mesi del 2021 pari a 4 milioni di euro, con una crescita del 17,6% rispetto al 2020, in cui toccò i 3,4 milioni di euro.

Cresce anche la rete franchising Italia che nel 2021 ha messo a segno un incremento in termini di contratti sottoscritti del 208,4% passando dai 13 milioni del 2020 agli attuali 40,1 milioni.

La società controllata spagnola in soli tre mesi dall’apertura ha visto sorgere una grande richiesta di interventi con un conseguente valore dei contratti sottoscritti pari a circa 480 mila euro. Quest’ultimo viene considerato dal Gruppo un ottimo segnale che conferma la grande capacità di soddisfare con rapidità l’esigenza del mercato anche all’estero.

«L’anno che si è appena chiuso − commenta Riccardo Iovino Ceo & Founder di EdiliziAcrobatica spa − è stato entusiasmante per EdiliziAcrobatica. D’altro canto, i numeri mostrano con ogni evidenza come il nostro modello di business si caratterizzi per la capacità di produrre valore sui territori in cui opera. Non solo in termini economici ma anche in termini occupazionali cosa che, in periodo così complesso come quello attuale, non può che rappresentare per tutti noi di Acrobatica una grande soddisfazione. I risultati acquisiti, però, rappresentano già il passato che, per quanto bello, non può e non deve essere altro che uno stimolo per continuare a migliorare in futuro, continuando a crescere anche oltre i confini nazionali per diffondere ovunque il valore che EdiliziAcrobatica porta con sé».