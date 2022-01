Prosegue il piano di assunzioni del Comune della Spezia. L’amministrazione ha attivato una procedura selettiva pubblica per un posto da “istruttore tecnico – geometra”.

La domanda per l’ammissione al concorso va presentata esclusivamente via internet, tramite il form raggiungibile con specifico link sul sito internet comunale (clicca qui , sezione “Bandi di Concorso”, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione e cioè entro il 3 febbraio 2022.

Sempre nella sezione “Bandi di concorso” si possono scaricare il bando ove sono contenuti i requisiti necessari per la partecipazione, le indicazioni per la compilazione della domanda e il form da compilare per la presentazione della domanda stessa.