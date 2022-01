A Chiavari si è conclusa la riqualificazione della palestra attigua alle scuole Mazzini Est per un investimento pari a 120 mila euro.

Lo annuncia il Comune.

«Con questi lavori portiamo a compimento il restyling complessivo delle Mazzini Est e Ovest, un polo scolastico totalmente sicuro, moderno e rinnovato dal punto di vista termico ed energetico – spiegano in una nota congiunta il vicesindaco facente funzioni di sindaco, Silvia Stanig e il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba – gli interventi hanno interessato la riverniciatura della facciata esterna con colorazioni analoghe all’intero edificio, la manutenzione del calcestruzzo ammalorato, il restauro delle porte finestre in legno, l’installazione di nuovi serramenti e un manto impermeabilizzante. Il nostro impegno per la messa in sicurezza e l’ammodernamento delle scuole cittadine è evidente e tangibile, opere concrete per il futuro dei ragazzi».