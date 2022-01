Chiavari ottiene 5 milioni di euro per il rifacimento della piscina del Lido grazie al bando di rigenerazione urbana del ministero dell’Interno, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

«Un progetto strategico per il rilancio di tutto il fronte mare e della città», lo definiva il sindaco Marco Di Capua che sognava un nuovo volto per l’impianto e che in prima persona ne aveva seguito l’iter per la partecipazione per restituire ai cittadini una piscina olimpionica capace di valorizzare il waterfront del futuro.

Il finanziamento, a cui il Comune di Chiavari aggiungerà risorse comunali per 670 mila euro, partirà nel 2023 in modo da poter approfondire tutti i livelli di progettazione, in quanto è stato presentato un progetto di fattibilità.

La piscina olimpionica avrà nuovi spogliatoi, un’area ristoro, una palestra, nuovo verde e uno spazio dedicato alle attività di segreteria della società che si occuperà della gestione.

Dopo quasi vent’anni di abbandono e degrado, la cittadina tornerà a riappropriarsi di una struttura che sarà integrata nel contesto del lungo fiume e della Colmata mare riqualificata.