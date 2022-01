La giunta della Camera di commercio Riviere di Liguria ha nominato, a voto palese e all’unanimità, i due vicepresidenti: il membro di giunta Davide Mazzola, rappresentante dell’artigianato, che assume il ruolo di vicepresidente vicario, e il membro di giunta Angelo Berlangieri, rappresentante dell’industria.

«L’elezione dei due vicepresidenti – commenta Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio – è avvenuta all’unanimità, così come accaduto per la mia elezione, a ulteriore conferma dello spirito di unità che anima il lavoro della giunta camerale appena insediata. In queste prime settimane di mandato abbiamo iniziato il lavoro di ascolto dei territori per fissare le priorità della nostra azione nei prossimi cinque anni nell’interesse delle circa centomila imprese che rappresentiamo e del sistema economico di Imperia, La Spezia e Savona».

«Ringrazio i colleghi di giunta – sottolinea Mazzola – per la conferma all’unanimità del ruolo di vicario: è il segno che il lavoro da portare avanti parte da una visione comune del ruolo camerale ed è di buon auspicio per il futuro di questa Camera di Commercio che ha di fronte un periodo di grandi impegni per dare sostegno alle imprese e ai territori: transizione digitale, semplificazione amministrativa, rilancio post pandemia, partecipazione alle attività di attuazione del Pnrr tenendo sempre ben saldo il dialogo col territorio di riferimento e col sistema delle sue imprese».

«Sono particolarmente lieto – dichiara Berlangieri – della elezione a vicepresidente dell’ente. Inizierò da subito a lavorare in questo nuovo ruolo, in sinergia con l’intera giunta camerale».