Bilancio giudicato positivo quello del 2021 per il Brugnato 5Terre Outlet Village.

Registrato un +20% nel fatturato che si rispecchia in un +20% nel numero di visitatori, rispetto al 2020. Performance che ha fatto tornare il rendimento di Brugnato 5Terre Outlet Village ai livelli del 2019 (ultimo anno pre-Covid19).

“Se consideriamo i mesi da maggio a dicembre – si legge nella nota stampa – in cui il Centro è tornato ad essere aperto nei week end e festivi, i dati sono addirittura migliori rispetto agli stessi mesi di due anni fa, in periodo pre-pandemico: +10% nelle vendite e +5% nelle affluenze. Numeri questi che consolidano le basi per un’effettiva ripartenza e che premiano gli sforzi messi in campo per garantire un’offerta in grado di incontrare il gradimento dei clienti, salvaguardando al contempo, anche nei periodi più difficili, la forza lavoro impiegata all’interno del Centro”.