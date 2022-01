Sono 7.169 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.695 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (2.153.439 da inizio emergenza), ai quali si aggiungono altri 39.362 tamponi antigenici rapidi (2.020.853 dal 14 di gennaio 2021).

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

Imperia (Asl 1): 915

Savona (Asl 2): 1.128

Genova: 4.165, di cui:

• Asl 3: 3.405

• Asl 4: 760

La Spezia (Asl 5): 907

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 54

Attualmente positive al Covid sono 61.264 persone (-532), di queste 802 (+28) sono in ospedale (di cui 39, stabili, in terapia intensiva e di cui 25 non vaccinati, 14 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate) e 42.261 in isolamento domiciliare (+2.608).

I guariti totali sono 205.404 (+7.669); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. 32 i decessi.

Alisa specifica che nel bollettino odierno sono indicati 32 deceduti in Liguria, la cui registrazione è avvenuta nelle ultime 24 ore. Il dato è riferito a deceduti nei quattro giorni precedenti (dal 21 al 24 gennaio). Nel computo odierno dei deceduti figurano anche due persone mancate il 2 di gennaio.

data decesso sesso età luogo decesso 1 02/01/2022 F 99 ASL1-Ospedale Sanremo 2 02/01/2022 F 83 ASL1-Ospedale Sanremo 3 21/01/2022 F 57 ASL1-Ospedale Imperia 4 21/01/2022 M 82 ASL1-Ospedale Sanremo 5 21/01/2022 F 88 ASL2-Ospedale Savona 6 21/01/2022 M 91 ASL2-Ospedale Savona 7 21/01/2022 M 82 ASL2-Ospedale Savona 8 21/01/2022 M 90 ASL2-Ospedale Savona 9 21/01/2022 F 71 ASL3-Ospedale Villa Scassi 10 22/01/2022 F 73 ASL3-Ospedale Villa Scassi 11 22/01/2022 M 97 ASL3-Ospedale Villa Scassi 12 22/01/2022 M 81 ASL3-Ospedale Villa Scassi 13 22/01/2022 M 65 ASL5-Ospedale Sarzana 14 23/01/2022 M 89 San Martino 15 23/01/2022 F 90 ASL1-Ospedale Sanremo 16 23/01/2022 M 94 ASL1-Ospedale Sanremo 17 23/01/2022 F 96 ASL1-Ospedale Sanremo 18 23/01/2022 M 97 ASL2-Ospedale Savona 19 23/01/2022 F 86 ASL5-Ospedale Sarzana 20 23/01/2022 M 91 ASL3-Ospedale Villa Scassi 21 23/01/2022 M 68 ASL3-Ospedale Villa Scassi 22 23/01/2022 M 81 ASL3-Ospedale Villa Scassi 23 23/01/2022 M 89 ASL5-Ospedale Sarzana 24 23/01/2022 M 94 San Martino 25 24/01/2022 F 92 ASL2-Ospedale Savona 26 24/01/2022 M 87 ASL5-Ospedale Sarzana 27 24/01/2022 M 84 ASL5-Ospedale Sarzana 28 24/01/2022 M 67 ASL3-Ospedale Villa Scassi 29 24/01/2022 M 86 ASL3-Ospedale Villa Scassi 30 24/01/2022 M 85 ASL3-Ospedale Villa Scassi 31 24/01/2022 M 100 ASL3-Ospedale Villa Scassi 32 24/01/2022 M 93 ASL3-Ospedale Villa Scassi

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 130 (+1), di cui 3 in terapia intensiva (-1)

Asl 2: 133 (+15), di cui 11 in terapia intensiva

San Martino: 107 (-2), di cui 5 in terapia intensiva (-2)

Galliera: 137 (+5), di cui 5 in terapia intensiva

Ospedale Evangelico: 0 (0)

Gaslini: 18 (0), di cui 2 in terapia intensiva (+1)

Asl 3 Villa Scassi: 151 (-3), di cui 6 in terapia intensiva

Asl 3 Gallino: 2 (+2)

Asl 3 Micone: 4 (+2)

Asl 3 Colletta: 0 (0)

Asl 4 Sestri Levante: 31 (+4), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna: 6 (+2), di cui 1 in terapia intensiva (+1)

Asl 4 Rapallo: 0 (0)

Asl 5 Sarzana: 78 (+2) di cui 4 in terapia intensiva (+1)

Asl 5 La Spezia: 5 (0), di cui 2 in terapia intensiva

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 8.018 (-51)

Savona: 9.518 (-101)

Genova: 33.132 (-296)

La Spezia: 7.518 (-31)

Fuori regione: 978 (-29)

Altro o in fase di verifica: 2.100 (-24)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 13.561 (-520)

Asl 1: 1.604 (-57)

Asl 2: 1.975 (+587)

Asl 3: 6.968 (-82)

Asl 4: 1.339 (+90)

Asl 5: 1.675 (-18)

Dati 25/01/2022 ore 13:00

3.099.460 Consegnati (fonte governativa) 3.141.646 Somministrati *** Percentuale vaccini somministrati su consegnati

***il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.