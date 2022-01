Barabino & Partners ha perfezionato l’acquisizione del 100% di B2P Consulting GmbH, azienda franco-tedesca specializzata in comunicazione strategica e relazioni con i media in Francia e Germania.

B2P Communications, fondata nel 2013 impiega attualmente circa 20 professionisti multilingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo e italiano) nei suoi tre uffici di Parigi, Berlino e Monaco e ha realizzato nel 2021 ricavi per circa 2,5 milioni di euro.

L’acquisizione di B2P consente a Barabino & Partners l’ingresso dalla porta principale sul mercato francese – tradizionalmente chiuso a operatori non locali – acquisendo un ufficio a Parigi con 10 consulenti. Inoltre garantisce una crescita importante sul mercato tedesco, dove B&P è già presente dal 2009 attraverso la controllata Barabino&P. Deutschland GmbH, guidata dal partner Laura Bruzzone, aggiungendo alla tradizionale sede di Berlino un nuovo ufficio a Monaco e 10 consulenti.

Durante la fase iniziale di transizione, B2P rimarrà indipendente e continuerà ad essere guidata dalla sua fondatrice Bénédicte de Peretti insieme a Federico Steiner, managing director e equity partner di B&P.

«La progressiva integrazione di B2P nel gruppo B&P – spiega Luca Barabino – con le sinergie che attiveremo nel breve e medio termine con le altre nostre società estere B&P UK Plc, guidata a Londra da Pietro Como, e B&P USA LLC, guidata a New York da Marco Lastrico, ci consentirà di avere accesso a portafoglio di clienti tedeschi e francesi cui offrire attività in Italia, UK e Stati Uniti e viceversa».

Negli ultimi 10 anni le imprese francesi hanno effettuato operazioni in Italia per complessivi 47,3 miliardi di euro. In parallelo si è registrato un crescente, forte interesse delle nostre imprese per il mercato transalpino, con una marcata progressione a partire dal 2015, che ha portato lo stock degli investimenti italiani in Francia a 37,8 miliardi. Complessivamente, sono più di 1.700 le imprese italiane presenti in Francia, con partecipazioni in oltre 2.500 società francesi, e circa 2.000 le imprese sotto controllo francese in Italia: trattasi dunque di circa 4 mila imprese “bi-nazionali” con oltre 100 miliardi di euro di investimenti reciproci.

«Con sedi a Londra, Parigi, Berlino, Monaco di Baviera, New York, Milano, Roma e Genova – afferma Federico Steiner – abbiamo le carte in regola per essere il partner preferenziale delle imprese americane e asiatiche che vogliono sviluppare programmi e progetti di comunicazione nei paesi chiave dell’Unione Europea e in UK. Quando ci siamo avvicinati a B2P siamo stati innanzitutto attratti dal suo posizionamento distintivo sull’asse franco-tedesco, ovvero due dei più importanti mercati europei e due paesi chiave per le unioni europee. Costruiremo su questo angolo aggiungendo le nostre forti capacità in altri paesi significativi come l’Italia, il Regno Unito e gli Stati Uniti, rafforzando così le nostre reciproche capacità di servire i clienti nei mercati chiave».

Bénédicte de Peretti, fondatrice di B2P, dichiara: «Quasi 9 anni dopo aver fondato B2P, era fondamentale per me entrare nel livello successivo ed espandere la nostra offerta di servizi in Europa. Oggi, siamo lieti di unirci a Barabino & Partners per rafforzare il nostro posizionamento come parte di un gruppo leader con grandi ambizioni e risorse, che offre enormi risorse e prospettive per il nostro ulteriore sviluppo. In questo quadro, sono lieto dell’arrivo di Frank-Paul Weber che rafforza le nuove ambizioni di B&P.”

A livello internazionale, secondo Mergermarket, nel 2020 (ultimo rank disponibile) B&P si è classificata al 5° posto in Europa e all’8° nel mondo per numero di operazioni di corporate m&a e finanza straordinaria, come nei due anni precedenti. B&P impiega attualmente circa 110 persone in 6 uffici: Milano, Roma, Genova, Berlino, Londra e New York. Insieme a B2P, il gruppo impiegherà quasi 130 persone con ricavi nell’intorno dei € 19 milioni. Pochi giorni fa, B&P ha annunciato l’inizio, in Italia, del processo di trasformazione in Benefit Company.

Advisor di Barabino & Partners nell’operazione sono stati CDR Cattaneo Dall’Olio Rho & Partners – Tax & Legal (advisor strategico e finanziario), Eversheds Sutherland (Germania) Rechtsanwälte Steuerberater Solicitors Partnerschaft mbB (advisor legale, fiscale e del lavoro), TCF- Team Corporate Finance Consult GmbH (Due Diligence finanziaria) e Anwaltskanzlei Donà Viscardini (advisor amministrativo).