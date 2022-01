Proseguono i lavori di ampliamento dell’autoparco di Sestri Ponente per la sosta dei mezzi pesanti diretti al porto di Genova, per un’area complessiva di circa 6 mila metri quadrati. Con la realizzazione delle linee meteoriche si è conclusa la prima parte dell’intervento. Attualmente sono in corso i lavori di installazione della nuova pavimentazione sul terreno scarificato e consolidato.

Le prossime fasi prevedono l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione e di un sistema di video sorveglianza che sarà gestito dal servizio di vigilanza che presidia l’autoparco tutti i giorni, 24 ore su 24.

I cinque pali di illuminazione saranno posti solo sui lati nord ed est della recinzione, per ragioni di sicurezza data la vicinanza con l’Aeroporto di Genova.

Il progetto verrà completato con la realizzazione di una vasca di raccolta di prima pioggia, posizionata nella parte nord ovest dell’autoparco vicino alle vasche già esistenti, che consentirà di raccogliere e trattare l’acqua piovana prima di inserirla nel circuito per lo smaltimento delle acque.

Il fine lavori è previsto a fine gennaio.