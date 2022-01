Per agevolare ulteriormente la vaccinazione della terza dose addizionale/booster, Asl 5 comunica che ha nuovamente ampliato l’offerta vaccinale su prenotazione (online), sportelli e farmacie che effettuano il servizio Cup di Asl 5, numero verde 800 938 818) mettendo a disposizione dell’utenza ulteriori posti che si aggiungono a quelli già nelle agende:

sabato 22 gennaio e domenica 23 gennaio presso l’hub del San Bartolomeo a Sarzana

dalle 08:30 alle 14, incremento di 495 posti (6 posti ogni 4 minuti).

domenica 23/01/2022 presso l’hub Ex Fitram di La Spezia

dalle 08:00 alle 18:00, incremento di 360 posti (6 posti ogni 10 minuti);

dalle 18:00 alle 19:00, incremento di 20 posti (2 posti ogni 6 minuti)

Inoltre, in considerazione del gran numero di utenti over 12 che hanno il green pass in scadenza presso l’hub dell’ospedale San Bartolomeo a Sarzana è aperta una linea open, a capienza prestabilita senza prenotazione, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. L’accesso sarà consentito solo ed esclusivamente a chi ha il green pass in scadenza nei 7 giorni successivi, tutti gli altri utenti verranno invitati a tornare a casa e a rispettare l’appuntamento già fissato oppure a prenotare una seduta vaccinale attraverso i canali ordinari.

Rimodulata l’attività chirurgica

A causa del persistere del quadro epidemiologico, caratterizzato da un progressivo incremento di casi di infezione e positività da Coronavirus che non lascia immune il personale sanitario, la direzione generale di Asl 5 ha deciso di rimodulare l’attività chirurgica.

Da lunedì 24 gennaio nel blocco operatorio del Sant’Andrea di Spezia saranno programmate: dal lunedì al venerdì, due sedute operatorie al mattino e due al pomeriggio, di cui una dedicata all’urgenza; il sabato mattina due sedute di cui una per l’urgenza.

Il sabato pomeriggio, la domenica, i festivi e la notte rimane sempre garantita almeno una sala per gli interventi chirurgici in urgenza ed emergenza, così come h 24 la sala per i parti cesarei urgenti.

L’attuale assetto organizzativo è temporaneo.