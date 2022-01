In Liguria sono in arrivo forti raffiche di vento, anche oltre i 100 km/h. Secondo le ultime previsioni di Arpal, oggi, mercoledì 5 gennaio, venti da Nord in rinforzo fino a 70-80km/h sono previsti sulle zone A e B, 60-70km/h su C, D ed E con raffiche fino a 150km/h sui crinali e allo sbocco delle valli esposte.

Piogge e bassa probabilità di temporali forti su centro-levante, in esaurimento dal pomeriggio.

Domani, giovedì 6 gennaio, ancora vento con raffiche ancora superiori a 100 km/h e calo termico con disagio da freddo, che si accentuerà nella giornata di venerdì.

