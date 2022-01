L’aumento significativo di casi di infezione da Sars-Cov-2 spinge alla prudenza.

Lla conferenza a cura della Fondazione Ordine Architetti di Genova Come si muove la città del futuro? con Federico Parolotto di Mic – Mobility in chain prevista domani, mercoledì 12 alle 18, a Palazzo Ducale è per il momento annullata.

L’evento sarà riprogrammato in data da definirsi.