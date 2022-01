Un nuovo spazio è pronto per accogliere i sindaci liguri nei locali di Palazzo Ducale, a Genova, nella sede dell’Associazione: è la ″Sala Enrico Piccardo“, inaugurata oggi dal presidente di Anci Liguria e sindaco di Genova Marco Bucci, alla presenza dei familiari del compianto coordinatore della consulta regionale dedicata ai piccoli Comuni liguri, dell’Ufficio di Presidenza e di rappresentanti dei Comuni liguri di piccole dimensioni.

Enrico Piccardo era stato sindaco del Comune di Masone, coordinatore della Consulta Piccoli Comuni di Anci Liguria, componente dell’Ufficio di Presidenza, consigliere nazionale Anci, consigliere della Città metropolitana di Genova e componente del Consiglio di amministrazione del Gal Genovese. È scomparso il 31 ottobre 2020 dopo una sofferta malattia. Viene ricordato per il suo impegno per veder riconosciuti i diritti dei Comuni di piccole dimensioni, spesso dimenticati dalla politica.

Lo spazio inaugurato si configura come una sala multimediale attrezzata con una maxi-proiezione a parete e di un altare interattivo che sarà utilizzato come estensione integrata dei percorsi di formazione e aggiornamento degli amministratori locali liguri, ed è adatta per ospitare riunioni e convegni.

Negli spazi adiacenti la sala multimediale, inoltre, verranno allestite delle postazioni di accoglienza, di lavoro e di incontro per i Sindaci in transito a Genova per partecipare alle riunioni fissate presso i vari enti del capoluogo. Le postazioni costituiranno anche luogo di elezione per l’helpdesk e l’assistenza personalizzata ai Comuni da parte dello staff tecnico di Anci Liguria.