Da martedì 1 febbraio i genovesi che vorranno conferire una notevole quantità di mobili e più in generale ingombranti, rifiuti elettrici e elettronici, ferro e legno dovranno utilizzare esclusivamente il Centro di Raccolta Raee di corso Perrone 124. Lo rende noto Amiu Genova.

Il Centro è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 6,30 alle 18. Per notevole quantità si intende un volume uguale o superiore ai 4 metri³ che corrisponde a un furgone – di medie dimensioni – pieno.

Per quanto riguarda i detriti, provenienti da ristrutturazioni domestiche, gli utenti potranno continuare a utilizzare le isole ecologiche con le consuete modalità.

Queste nuove regole nascono dall’esigenza di velocizzare il più possibile le operazioni di accesso alle isole ecologiche di Genova agli utenti che, al contrario, devono conferire quantità inferiori.

Le attuali prescrizioni di accesso ai centri di raccolta e alle isole ecologiche – legate anche alla pandemia – impongono l’entrata di un utente per volta e vengono così allungati i tempi di attesa di tutti gli utenti.

A Genova sono 49 gli appuntamenti settimanali sulle piazze servite dagli Ecovan+, camioncini allestiti per la raccolta dei rifiuti ingombranti, che ogni giorno percorrono le vie cittadine fermandosi in giorni e orari diversi.

Il sistema Ecovan, isole ecologiche mobili, è un servizio semplice, comodo e veloce per permettere ai cittadini di rispettare al meglio il proprio territorio e facilitare al massimo l’entrata di oggetti ormai in disuso nel circolo virtuoso dell’economia circolare.

Altra possibilità è la prenotazione su appuntamento del ritiro gratuito di massimo 3 pezzi al piano strada o a pagamento presso l’abitazione. Ciò è possibile chiamando il numero verde gratuito da rete fissa 800.95.77.00 oppure da mobile al call center 010.89.80.800.

Le altre isole ecologiche di Genova sono aperte tutti i giorni, dal lunedì al sabato, con orario continuato dalle 7,30 alle 18,30 e si trovano a Pontedecimo (in via Gastaldi), a Staglieno (in via Lungo Bisagno Dalmazia) e nella Fascia di rispetto a Pra’.

Sul sito istituzionale di Amiu Genova sono pubblicati tutti gli orari e le postazioni delle isole ecologiche mobili.