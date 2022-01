Continua il lavoro a 360° di monitoraggio, controllo del territorio e ascolto dei cittadini svolto della polizia locale di Albenga. Nella giornata di oggi, mercoledì 19 gennaio, gli agenti dell’ufficio della polizia locale amministrativa hanno provveduto alla rimozione di 6 scooter in evidente stato di abbandono, intervento che proseguirà la prossima settimana con la rimozione di altri veicoli (auto e scooter) per arrivare ad una ventina di mezzi rimossi sia nel centro urbano che, in particolare, nelle frazioni.

La polizia locale, dopo aver provveduto a effettuare le opportune verifiche sui mezzi al fine di cercare di risalire ai proprietari ed espletato tutte le procedure del caso, trascorse le tempistiche previste dalla normativa in vigore, hanno provveduto come da disposizioni normative.

L’assessore alla polizia locale, Mauro Vannucci, spiega che questa attività ha preso il via sia da segnalazioni di privati cittadini che dal vigile di zona.