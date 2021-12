Nonostante la pandemia e l’aumento dei contagi per la nuova variante Omicron del Covid-19, molti italiani hanno voglia di prendersi una pausa e non rinunciano a partire per qualche giorno per festeggiare la fine dell’anno lontano da casa. Secondo un recente sondaggio di Parclick, società di prenotazione di parcheggi online in Europa, con più di un milione di utenti, il 33,9% degli italiani ha intenzione di fare un viaggio per Capodanno. E i viaggi in Italia, in famiglia e in auto sono le opzioni preferite: la Liguria è la quarta Regione prediletta per le vacanze, preceduta da Trentino Alto Adige, Campania e Toscana. Segue la Puglia nelle prime cinque posizioni.

Parclick ha realizzato un sondaggio con l’obiettivo di scoprire le previsioni di mobilità degli italiani durante la fine dell’anno. E anche se è emerso che la maggior parte degli italiani (58,3%) non ha intenzione di andare da nessuna parte, poco più di uno su tre sta pensando di godersi qualche giorno di vacanza, mentre il 7,8% sta aspettando l’ultimo minuto per decidere cosa fare. Tuttavia, quasi la metà (45,8%) di coloro che hanno in programma di partire ha deciso di annullare il viaggio qualora la situazione epidemiologica dovesse peggiorare nei prossimi giorni, mentre il 37,5% ha dichiarato di partire comunque, qualunque cosa accada.

Per Niccolò Mariotti, direttore commerciale di Parclick Italia, «sembra che molti italiani non vedano l’ora di prendersi una pausa alla fine dell’anno e di godersi qualche giorno di vacanza con la famiglia, spostandosi per far visita ai propri parenti, sempre che la situazione non peggiori ulteriormente. Gli spostamenti in auto e le mete nazionali, soprattutto la Liguria, sembrano essere le scelte preferite da coloro che hanno deciso di riposarsi per qualche giorno».

Le destinazioni preferite dagli italiani per il Capodanno 2021:

1. Trentino-Alto Adige

2. Campania

3. Toscana

4. Liguria

5. Puglia

6. Umbria

7. Veneto

8. Lazio

9. Sicilia

10. Lombardia

11. Calabria

12. Emilia-Romagna

13. Friuli-Venezia Giulia

14. Piemonte

15. Molise

16. Sardegna

17. Abruzzo

18. Basilicata

19. Marche

20. Valle d’Aosta

Per quanto riguarda le destinazioni, quelle nazionali sembrano essere le preferite da quasi otto intervistati su dieci (91,7%), che le scelgono davanti alle mete internazionali (8,3%).

Passando ai mezzi di trasporto, l’auto privata è la prima scelta fatta dagli intervistati di Parclick (83,3%), è seguita da aereo (6,2%), pullman (4,2%), treno (3,4%) e barca (0,7%). Le case private dei parenti sembrano essere l’alloggio preferito dalla maggioranza (56,2%), davanti agli alberghi (18,8%). Le altre opzioni scelte sono gli appartamenti in affitto (16,7%) e gli agriturismi (6,8%). Solo l’1,5% prevede di andare in campeggio.

Per quanto riguarda la durata del viaggio, il 56,2% ha risposto che prevede di viaggiare per un massimo di 5 giorni. D’altra parte, un italiano su dieci pensa di stare lontano da casa solo per una notte a Capodanno.

Il viaggio in famiglia è l’opzione scelta dalla metà degli intervistati (52,1%), davanti a quello con gli amici (22,9%), in coppia (16,7%) o da soli (8,3%).