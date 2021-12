In cinque ore sono state più di 2 mila le prenotazioni, partite a mezzogiorno di ieri, per il vaccino per la fascia dai 5 agli 11 anni, dopo il via libera da parte delle agenzie del farmaco, europea e italiana e secondo le disposizioni governative. Nello scorso weekend la fascia tra i 12 e i 19 anni ha raggiunto e superato l’80% di copertura vaccinale con almeno 1 dose.

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini nella nostra regione.

«Ho firmato un’ordinanza per cui da oggi e fino alla mezzanotte del 31 dicembre i tamponi antigenici rapidi, effettuati da tutti gli erogatori pubblici e privati già autorizzati dalla Regione Liguria, saranno offerti in forma gratuita agli studenti liguri sopra i 12 anni che, dopo aver effettuato la prima dose di vaccino, abbiano necessità di produrre la certificazione Green Pass».

I tamponi saranno gratuiti limitatamente ai 15 giorni che intercorrono fra la somministrazione della prima dose e l’attivazione della validità del Green Pass per gli studenti over 12 delle scuole secondarie di primo grado, per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, degli organismi formativi di istruzione e formazione professionale, degli Istituti tecnici superiori e dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, nonché per gli studenti dell’istruzione superiore offerta dalle Università e dalle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. L’intervallo tra l’esecuzione di detti tamponi antigenici rapidi offerti in forma gratuita deve essere superiore o uguale alle 48 ore.

Intanto la circolare della Struttura commissariale che ha dato il via alla vaccinazione pediatrica ha stabilito anche di indicare le modalità di vaccinazione per i bambini con elevata vulnerabilità al Covid-19.

Per questi bambini è consigliata la vaccinazione presso siti ospedalieri. Pertanto, dovranno essere i pediatri di libera scelta a classificare i loro piccoli pazienti con elevata vulnerabilità sulla piattaforma di Alisa, inserendoli nelle specifiche categorie e consentendo in questo modo al sistema informatico di assegnare loro la priorità per essere gestiti direttamente dalle Asl.

In questo modo, i bambini “ad elevata vulnerabilità” saranno vaccinati negli ospedali pediatrici o nei reparti pediatrici degli ospedali regionali, sotto stretta osservazione medica.

Per tutti gli altri bambini, compresi quelli che convivono con persone immunocompromesse, la prenotazione potrà essere fatta attraverso i consueti canali: online, agli sportelli Cup di Asl/Aziende ospedaliere, nelle farmacie che effettuano il servizio Cup o chiamando al numero verde 800 938 818.

Al momento della prenotazione della prima dose verrà indicato anche l’appuntamento per la seconda, dopo 21 giorni.

La vaccinazione dei bambini è volontaria, le somministrazioni verranno effettuate solo su prenotazione e in hub dedicati.