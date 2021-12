UniCredit prosegue nel suo impegno a sostegno delle aziende liguri e finalizza l’operazione di finanziamento da 750 mila euro a supporto di Cosme spa, azienda genovese che opera nel settore delle manutenzioni delle reti idriche, fognarie, del gas nonché nelle manutenzioni di impianti e immobili dal 1964 (in allora Impresa Zaffiri srl) con una lunga e provata esperienza.

I fondi messi a disposizione di Cosme spa da parte di UniCredit rientrano nel programma Finanziamento futuro sostenibile, con cui la Banca supporta le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità per un futuro migliore, grazie al conseguimento di risultati basati su criteri Esg: Environmental, Social e Governance.

Questo finanziamento, nello specifico, consentirà alla Società di proseguire nel processo di ammodernamento di macchinari aziendali in ottica di efficientamento dei consumi energetici, di conversione della flotta aziendale verso modelli meno inquinanti e di promozione di campagne di sensibilizzazione interna rivolte a dipendenti e fornitori/partner su comportamenti virtuosi in termini di risparmio energetico.

Cosme Spa, azienda di proprietà della famiglia Zaffiri, da sempre sensibile alle tematiche Esg con particolare riferimento all’aspetto ambientale e sociale. La sede aziendale è stata realizzata a emissioni zero, e la Società ha pianificato investimenti in mezzi elettrici, nella riduzione dell’utilizzo plastica e carta, ed è attiva una collaborazione con onlus del territorio per progetti di riqualificazione professionale e tutela dell’ambiente. Sviluppata anche la sensibilità sulla rendicontazione dei Kpi Esg e sulla certificazione, che ha portato Cosme Spa ad avere un codice etico e numerose certificazioni ambientali e sociali con progetti in corso di sviluppo per la sensibilizzazione dell’intera filiera sul rispetto di standard Esg.

«Questa è la prima operazione che abbiamo concluso in Liguria con il programma Finanziamento Futuro Sostenibile – dichiara Paola Garibotti, responsabile regionale Nord Ovest di UniCredit – attraverso il quale concediamo a un’impresa di stipulare un finanziamento previo raggiungimento entro 3 anni di 2 obiettivi in ambito Esg. Siamo particolarmente sensibili alle tematiche ambientali e desideriamo dare il nostro contributo concreto alla trasformazione ecologica dell’economia, insieme a quella digitale. Questi sono alcuni dei driver del nostro piano di sostegno della crescita e della ripresa del Nord Ovest e del Paese».

«Siamo orgogliosi – dichiarano il presidente Giorgio Zaffiri con i figli Daniele e Simone – di essere la prima azienda della regione a far parte di questo progetto che consolida e rafforza la nostra partnership con UniCredit. In un’epoca in cui il futuro è minacciato dalla crisi climatica sentiamo come nostro il dovere di stabilire come traguardo di responsabilità ambientale la riduzione dell’impronta di Co2. L’intervento di UniCredit ci ha consentito di sviluppare ulteriormente i nostri progetti di sostenibilità che da tempo sono al centro delle strategie aziendali di crescita e che ci hanno permesso di raggiungere importanti risultati; come la compensazione delle emissioni dell’intero ciclo produttivo, l’indipendenza energetica della nostra sede principale, l’elettrificazione della mobilità di prossimità. Per raggiungere questi obbiettivi poniamo la massima attenzione ai progressi della scienza, coinvolgiamo i nostri stakeholder e monitoriamo in maniera tangibile e trasparente i progressi fatti. Questa secondo noi è assunzione di responsabilità sociale, la nostra Green Attitude».