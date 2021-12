Dall’1 gennaio aumentano le tariffe dei biglietti dei treni regionali. L’incremento sarà del 6,5% medio, pari al 5% sugli abbonamenti e all’8% sulle corse semplici. «Un incremento previsto in concomitanza con gli investimenti decisi attraverso il contratto di servizio», precisa l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino.

«Come previsto – fa sapere l’assessore – fino a oggi in Liguria non c’è stato nessun aumento dei biglietti dei treni regionali. L’incremento delle tariffe, sulla base del contratto di servizio, doveva scattare nel 2019 ed essere pari al 2% e a inizio 2021 per il 7%, come giunta invece abbiamo invece deciso di bloccarli, tenendo conto della crisi economica innescata dalla pandemia. A questo punto abbiamo deliberato che a partire dall’1 gennaio vengano applicati aumenti del 5% sugli abbonamenti e dell’8% sulle linee regionali».

L’assessore fa sapere anche che, in concomitanza con l’aumento delle tariffe, è previsto anche l’arrivo di nuovi mezzi: «nel 2022 8 nuovi convogli – spiega – la sostituzione di materiale rotabile sarà in grado di ridurre, alla fine del 2023, l’età media del parco rotabile circolante in Liguria a circa 4,8 anni, a fronte di un’età di 27 anni, a inizio 2018».