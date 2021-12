Ettore Torzetti è il nuovo segretario generale della Federazione Nazionale Pensionati della Cisl Genova Area Metropolitana. La sua elezione avvenuta oggi a Sestri Levante a conclusione del terzo congresso della federazione intitolato “Esploratori di futuro”. Torzetti succede a Giampietro Mattioli.

Presenti, fra gli altri, il segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri, la segretaria generale Fnp nazionale Patrizia Volponi e il segretario generale Fnp Liguria Sergio Migliorini.

Torzetti spiega: «Viviamo una fase storica particolarmente complessa a causa della pandemia, di grandi difficoltà in ambito sociale, della vita di pensionate e pensionati, dell’insieme del mondo del lavoro. In questo contesto il nostro impegno, sul territorio di Genova e del Tigullio, sarà quello di continuare a realizzare accordi con i comuni, con le Asl per una sanità sempre più vicina alla gente. Grande attenzione alla tutela della salute quindi, ma anche al potere d’acquisto, alla rivalutazione delle pensioni. In questo senso apprezziamo i risultati ottenuti dalla Cisl attraverso il confronto con il Governo su pensioni, fisco e non autosufficienza. Il nostro impegno sarà anche rivolto a proseguire su un programma di formazione e di informazione rivolto a tutte donne e gli uomini dell’organizzazione dei pensionati della Cisl».