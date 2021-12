«Se dovessero mettere tamponi anche per chi è vaccinato, la cosa sarà complicata da gestire. Noi ovviamente facciamo ciò che ci dice il governo, in questi anni sulla pandemia ci siamo comportati in modo coerente con quello che decide il governo e continueremo a farlo».

Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine del convegno “Restart Liguria – Le risorse del Pnrrr”, in corso a Palazzo Ducale.

«Se dovesse esserci una manovra di questo tipo ci dovremmo attrezzare – aggiunge il sindaco – Oggi ci sarà una riunione apposta per capire come attrezzarci. Non vogliamo che i teatri, i cinema e gli spettacoli siano penalizzati. Se c’è bisogno di fare questo lo faremo con tutta la tecnologia possibile».