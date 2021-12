Tre percorsi tematici nel centro storico di Genova, alla scoperta di 13 botteghe artigiane, e una vetrina delle imprese dell’artistico e dell’agroalimentare di eccellenza ligure ospitata al Chiostro dei canonici di San Lorenzo. Sono i due momenti clou che vanno a chiudere la 13esima edizione di Stile Artigiano, manifestazione organizzata da Confartigianato Liguria con il contributo della Regione, della Camera di Commercio di Genova e con il patrocinio del Comune, in corso questa settimana.

La kermesse che accende i riflettori sulle eccellenze della Liguria si è rinnovata anche quest’anno, offrendo a cittadini e turisti nuove occasioni per scoprire da vicino il mestiere artigiano. È anche con questo spirito che nascono le camminate tra le botteghe del centro storico, iniziativa che unisce sport e cultura artigiana, in programma nel pomeriggio di sabato 11 dicembre: tre percorsi emozionali dedicati al food, al fashion e al design, organizzati in collaborazione con il Consorzio Liguria Running e Walking – Una Regione in movimento. Il ritrovo e la partenza delle tre camminate, della durata massima di 2 ore, sarà in piazza Campetto 8A, alle 15.

Il percorso Food si articola tra via Porta Soprana, via Ravecca, vico dei Castagna e piazza delle Erbe, per scoprire gli artigiani di Gelateria Capriccio, Panificio Patrone, Romeo Viganotti e Cremeria delle Erbe. Il percorso Fashion, da vico della Casana, arriva fino a via Canneto Il Lungo percorrendo salita Santa Caterina e piazza del Ferro, attraverso le botteghe Mimì e Cocò, Laura Sciunnach, Andrea B e Sidoti. Infine, il percorso Design: si percorre salita del Prione, piazza Soziglia, via Macelli di Soziglia, vico al Monte di Pietà e vico dei Garibaldi, per conoscere da vicino Poterie, Costa Cronometri, Stefano Cavalieri, Davide Garozzo, Ceramiche Il Tornesino.

Ma non è tutto: domenica 12 dicembre, tra le 10 e le 19, il Chiostro dei canonici metterà in luce sette imprese dell’artistico e dell’agroalimentare di eccellenza ligure: Abaton Concept Store Nicchia (profumeria artistica, Savona), I giardini di marzo (gelateria, Varazze), Gismondi Atelier Laboratorio Artigiano (arte orafa, Genova), Panificio Parodi (Ronco Scrivia), Salotto di Dolcezza (pasticceria e gelateria, Genova), Sanguineti addobbi di Sanguineti Alberto (addobbi e lampadari, Leivi), Sguscio-L’originale Aprinoci di Tecnova (Genova). Nel Chiostro ci sarà anche uno spazio dedicato alla figura di Amadeo Peter Giannini, emigrato ligure che finanziò idee imprenditoriali innovative dell’epoca, in collaborazione con Genova Liguria Film Commission. Inoltre, un’area dedicata alle imprese del Civ Casana, la manifestazione “Matrimonio con Stile”, con un pool di imprese e professionisti del wedding, e un’esibizione degli acconciatori artigiani liguri, coordinati da Giuseppe Graci.

A partire dalle 15 di domenica si potrà festeggiare Marco Venturino della gelateria “I giardini di marzo” di Varazze e Celle, terzo classificato e primo degli italiani al Gelato Festival World Master. I visitatori potranno degustare il suo gusto “Bocca di rosa”, dedicato a Fabrizio De André: cioccolato bianco aromatizzato con acqua di rose, una delicatezza che è valsa la meritata medaglia di bronzo.

«Un’edizione di Stile Artigiano ancora più ricca, che torniamo finalmente a vivere in presenza – sottolinea Felice Negri, presidente di Confartigianato Genova – un modo, ancora una volta, per far conoscere le bellezze e le capacità dei nostri artigiani. Ma anche per valorizzare le botteghe e il contesto in cui sono inserite, in questo caso il meraviglioso centro storico di Genova: quest’anno più che mai, in sinergia con istituzioni e realtà associative della regione, abbiamo reso la manifestazione ancora più “esperienziale”, in cui l’artigianato incontra cultura, sport e territorio».

Nel weekend sarà ancora possibile vivere l’esperienza di Un giorno da artigiano, provando il mestiere in prima persona, insieme al titolare della bottega artigiana. Sabato alle 10,45 ci sarà un “apprendista” d’eccezione: il presidente della Regione, Giovanni Toti, metterà alla prova le sue doti di panificatore nel Panificio Patrone di via Ravecca 72r.

