Una nuova pista di pattinaggio (di dimensione 22X44), un prefabbricato a uso spogliatoio, servizi igienici, docce e deposito pattini. Completano l’opera la sistemazione dell’area verde al contorno, una tribuna naturale riutilizzando le terre scavate, e un nuovo parcheggio di circa 20 posti.

È quanto prevede la risistemazione del parco Zelasco, nella frazione di Santa Vittoria a Sestri Levante, inserita nell’ambito del progetto per la realizzazione del depuratore comprensoriale in località Ramaia.

La realizzazione del depuratore comporta l’utilizzo di una porzione di terreno che è attualmente utilizzata per la pratica del pattinaggio: il progetto nasce quindi dalla volontà dell’amministrazione di fornire agli oltre 70 bambini e alle relative famiglie che praticano il pattinaggio un nuovo sito per garantire la continuazione dell’attività sportiva e rendere di conseguenza disponibili le aree in località Ramaia per l’avvio dei lavori del nuovo depuratore.

Dopo la verifica di fattibilità di alcune ipotesi, la scelta è ricaduta su un terreno di proprietà dell’Istituto Diocesano di sostentamento del clero adiacente ai giardini pubblici Brigata partigiana Zelasco di Santa Vittoria. Iren ha quindi predisposto progetto di fattibilità, condiviso con la proprietà dell’area e con Città Metropolitana.

Nell’ambito della progettazione è stata inoltre ricompresa anche una riqualificazione dei giardini pubblici con l’installazione di una copertura per poter utilizzare gli spazi anche con il maltempo, utile per le attività ludiche e ricreative e una risistemazione di giochi e spazi verdi.

Nei prossimi giorni verrà pubblicata la gara relativa alla progettazione esecutiva e alla realizzazione del depuratore in località Ramaia, i cui tempi di aggiudicazione previsti sono di circa 4 mesi. Parallelamente saranno portate avanti le procedure per la realizzazione della pista di pattinaggio il cui completamento dovrebbe essere previsto entro l’estate 2022.