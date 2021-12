La giunta comunale di Santa Margherita Ligure ha prorogato fino al 31 marzo 2022, per i soggetti con autorizzazione in scadenza il 31 dicembre 2021, la possibilità agli esercizi commerciali del settore della somministrazione di ampliare il proprio dehors (ove possibile e secondo le regole stabilite) in esenzione del dovuto canone Cosap.

Lo rende noto una comunicazione del Comune.

Prorogate fino al 31 gennaio 2022 anche le autorizzazioni temporanee di suolo pubblico per le attività di somministrazione, usualmente concesse, aventi scadenza il 9 gennaio 2022.