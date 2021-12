Lamezia, Manchester e Vienna. Sono le tre nuove rotte annunciate da Ryanair su Genova. Saranno operative con due frequenze settimanali da aprile (Lamezia e Manchester) e dal 2 giugno (Vienna).

Per celebrare queste nuove rotte estive, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da 19,99 euro, per viaggiare fino alla fine di giugno 2022.

«Dopo aver aggiunto oltre 560 nuove rotte e aperto 16 basi negli ultimi 12 mesi − spiega Jason McGuinness, direttore commerciale della compagnia aerea − Ryanair sta ora guardando avanti all’estate 2022 e all’introduzione, nella propria flotta, di 65 nuovi aeromobili B737-8200 “Gamechanger”, che offrono il 4% di posti in più, il 16 % di consumo di carburante in meno e una riduzione del 40% delle emissioni acustiche, rendendo l’estate 2022 di Ryanair l’operativo più avvincente e rispettoso dell’ambiente fino a oggi.

Marco Casarino, segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, ha detto: «L’incremento dei collegamenti Ryanair sull’Aeroporto di Genova è un’ottima notizia per tutto il territorio ligure, frutto di un’attività di collaborazione che ha coinvolto, oltre all’aeroporto, i tavoli del turismo di Savona, e quindi la Camera di Commercio Riviere di Liguria, il tavolo imposta soggiorno di Genova e il tavolo turismo del Tigullio, con la regia della Camera di Commercio di Genova e di Regione Liguria. I nuovi voli da Manchester e Vienna porteranno migliaia di turisti nel nostro territorio, con importanti ricadute per tutto l’indotto. Questo è il primo risultato di un percorso che contiamo concretizzi a breve nuovi collegamenti aerei di interesse per il turismo incoming nella nostra regione».