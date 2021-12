La giunta regionale ha approvato l’avviso pubblico per accedere alla misura “Dote Sport” istituita dalla recente legge regionale 15/2021, la nuova legge sullo sport della Regione che va incontro alle esigenze delle famiglie con un sostegno di 800 mila euro e che ne riconosce il valore sociale.

La Dote Sport è un vero e proprio sostegno economico di circa 800 mila euro di cui il 75% finanziato con un fondo ad hoc di cui all’articolo 28 bis della l.r. 40/09 ed il restante 25% (205mila euro) concesso dal Por Fse grazie all’assessorato delle politiche sociali che ha immediatamente assicurato il suo sostegno all’iniziativa riconoscendo il valore trasversale dello sport che può interagire con tutte le altre iniziative per rafforzare la coesione sociale.

A conferma di quanto detto si è scelto di destinare il 10% dell’importo del fondo ad esclusivo vantaggio dei minori con disabilità.

Chi sono i destinatari del beneficio regionale? Sono le famiglie che vertono in particolari condizioni di disagio economico, titolari di Isee non superiore a 7 mila euro, residenti in Liguria e con figli di età compresa fra i 5 e i 17 anni ed aventi diritto a richiedere un contributo a ristoro delle spese relative all’iscrizione e/o frequenza ad attività sportive per un importo massimo di 200 euro.

La gestione del fondo sarà affidata a Filse che ne disciplinerà le modalità attuative e di erogazione oltre a darne pubblicità entro la fine di gennaio 2022.