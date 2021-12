Palazzo Ducale è la prima istituzione culturale genovese ad approdare sul social TikTok.

L’intento è sempre quello di promuovere la cultura, condividendone in questo caso il lato più divertente e creativo senza dimenticare la vocazione divulgativa che da sempre contraddistingue le attività della Fondazione.

Con oltre 2 miliardi di visualizzazioni al mese intorno agli hashtag #FineArt, #ArtHistory e #ArtOnTikTok e una crescita del 200% intorno all’hashtag #Museum, TikTok si sta avvicinando sempre di più alle arti attirando musei, artisti e creator attraverso contenuti originali, dinamici e istruttivi.

Ecco perché anche Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura da oggi online con il suo canale TikTok: per avvicinare gli utenti più giovani alla cultura, raccontare l’arte e le mostre in modo divertente e con un linguaggio più affine ai ragazzi under 25.