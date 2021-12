C’è anche una scuola ligure tra le vincitrici del concorso Monini “Mo’ e la favola dell’olio”, edizione 2020-2021: premiate anche le classi 2A e 2B della Scuola Giovanni Pascoli di Ronco Scrivia per il progetto “Il frutto di Atena – Le nostre tradizioni”, col quale è stato ideato un goloso, ma sano ricettario.

Alla settima edizione hanno partecipato 889 scuole, 414 classi, 2.460 studenti e 1.011 docenti.

L’ottavo appuntamento dell’edizione 2022, che si rivolge a studenti dagli 8 ai 18 anni sui temi dell’educazione alimentare, ambientale e motoria, è stato lanciato il 26 novembre scorso, durante la Giornata Internazionale dell’Ulivo. Una data importante, fatta di riflessione e confronto sullo stato dell’arte dell’olivocultura mondiale, diventata per Monini simbolo vero e concreto di quanto possano fare le nuove generazioni per il futuro della sostenibilità ambientale, tra i temi caldi promossi concretamente dall’azienda.

Sul nuovo sito è possibile scoprire i tre i percorsi studiati in base ai diversi gradi scolastici, che accompagneranno i giovani nel fantastico mondo dell’olio extravergine di oliva, attraverso laboratori, masterclass e percorsi ludici. Per i bambini della scuola primaria si parte proprio da quest’ultima esperienza, approfondendo la filiera di produzione dell’olio, assieme a un concorso a premi. Gli studenti della scuola secondaria di primo grado potranno viaggiare virtualmente nel Frantoio Monini e scaricare del materiale fornito dall’azienda; mentre per i giovani della scuola secondaria di secondo grado sono state pensate tre Masterclass condotte da esperti del settore, per approfondire la cultura dell’olio da molteplici punti di osservazione. Le classi che interpreteranno in modo creativo e culturale i temi dell’educazione alimentare, ambientale e motoria, vinceranno 1000 euro in forniture didattiche per la scuola. L’iniziativa è organizzata con La Fabbrica, partner storico di Monini dal 2014.