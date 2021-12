Latte Tigullio lancia le nuove bottiglie di plastica rPET, un materiale “pregiato” che è oggi uno degli imballaggi più innovativi e orientati al futuro. È leggero, resistente, duraturo, riciclabile e non perde le sue caratteristiche durante il processo di riciclo.

Gli imballaggi di PET rispettano inoltre le severe condizioni igieniche imposte in ambito alimentare, cosmetico e farmacologico.

Un passo avanti per una maggiore attenzione all’ambiente e agevolare l’uso di prodotti riciclabili: Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio ha anche aderito al Coripet, un consorzio volontario senza fini di lucro, riconosciuto dal ministero dell’Ambiente. La sfida di Coripet è il “bottle to bottle”: l’attivazione di una filiera italiana chiusa per il riciclo del Pet. Le bottiglie di plastica PET immesse sul mercato dalle aziende produttrici consorziate vengono raccolte e riciclate attraverso un procedimento meccanico per diventare rPET che può essere usato nella produzione di nuove bottiglie, all’infinito.