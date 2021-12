Laghezza spa, azienda italiana specializzata nel settore dell’assistenza doganale e dei servizi di logistica e trasporto su strada, ha nominato Luca Bergonzoli Sustainability Transition Manager, con un obiettivo particolarmente innovativo per il settore di riferimento in cui il Gruppo opera: imprimere una brusca accelerazione al processo di transizione ecologica dell’azienda.

Luca Bergonzoli è un manager esperto nel settore dell’ambiente e delle energie rinnovabili: laureato in Economia presso l’Università degli Studi di Parma, negli anni ha ricoperto incarichi manageriali per primarie aziende nazionali e internazionali, sviluppando competenze trasversali, relazioni privilegiate con investitori e stakeholder e capacità progettuali.

«Per ridurre l’impatto negativo che le attività aziendali hanno sull’ambiente è necessario modificarne profondamente il modello di sviluppo – ha affermato il nuovo transition manager della Laghezza spa Luca Bergonzoli – e lo si può fare attuando gli investimenti necessari per promuovere la transizione energetica e l’utilizzo delle energie rinnovabili, implementando l’adeguamento a modelli di economia circolare e incentivando buone pratiche ambientali. La logistica è sicuramente uno dei settori su cui si concentrerà maggiormente l’attenzione poiché ha un impatto sull’ambiente molto difficile da abbattere, ma è anche uno dei settori in cui si potranno registrare i miglioramenti più marcati. Nella Laghezza spa si tratta di concretizzare e implementare progetti incentrati sulla transizione ecologica e l’economia circolare, in stretta sintonia con il processo di digitalizzazione già intrapreso dall’azienda. Obiettivo: definire e applicare quelle best practices che il mercato richiede».

Laghezza spa svolge da tempo un ruolo pionieristico nell’offerta di nuovi servizi alla clientela. Già partner di Sos Logistica, l’Associazione che promuove progetti in ambito di logistica sostenibile, l’azienda, puntando con forza sull’apporto professionale del nuovo manager Luca Bergonzoli, prevede consistenti investimenti mirati nel medio-lungo periodo a contenere i consumi energetici e a migliorare gli standard di impatto ambientale attraverso l’adozione di un paradigma circolare che riguarderà tutti i livelli operativi dell’azienda.