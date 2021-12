La Spezia ha varato il bilancio di previsione 2022 e Giacomo Peserico, assessore comunale al Bilancio Comune sottolinea il fatto che per la prima volta è pronto entro il 31 dicembre. «Abbiamo raggiunto l’obiettivo di chiudere il bilancio entro la fine del 2021 e non si tratta di un mero tecnicismo. In questo modo tutti i servizi del Comune potranno essere operativi al 100% dal primo di gennaio avendo a disposizione i relativi finanziamenti. Nonostante le difficoltà per le finanze pubbliche legate alla pandemia, riusciamo a non aumentare le tasse, che pertanto rimarranno le più basse tra i capoluoghi di provincia liguri».

L’addizionale Irpef è confermata: 0,6% con esenzione per i redditi fino a 15 mila euro, e le aliquote Imu sono le stesse del 2021. Per quanto riguarda la spesa, i servizi erogati dal Comune verranno mantenuti agli stessi livelli degli anni precedenti.

Nel 2022 previsti alcuni aumenti significativi. Circa 800 mila in più sono sui capitoli del personale per il rinnovo del contratto degli statali, 400 mila servono per organizzare le elezioni di primavera, ma soprattutto dovrà essere costantemente monitorata la spesa per l’energia che sta subendo rincari molto significativi da qualche mese a questa parte.

«Nel bilancio di previsione non abbiamo al momento considerato alcun aiuto statale legato alla pandemia in quanto non è ancora stata approvata la legge finanziaria da parte del Parlamento. Nel 2020 abbiamo ricevuto 10 milioni di euro e 2,5 mln nel 2021. Per il 2022, visto anche quanto sta accadendo negli ultimi giorni, è difficile, però, pronosticare che la nostra economia possa subito tornare ai livelli ante pandemia e che le spese per il Covid vengano azzerate. Pertanto ristori da parte del governo potrebbero essere ancora necessari soprattutto per garantire aiuti straordinari alle fasce della popolazione maggiormente in difficoltà, come è avvenuto negli anni scorsi».