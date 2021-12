200 mila euro per aumentare la cura del verde cittadino, 50 mila euro per favorire la presenza dei turisti sul territorio spezzino e 180 mila per sviluppare la progettazione di nuove opere pubbliche, di cui trentamila euro per individuare una soluzione tecnica per superare l’annoso problema di via Brugnato nel quartiere di Fossamastra, che in particolari condizioni meteo è soggetta al fenomeno dell’acqua alta. Risorse, queste ultime, in parte provenienti da fondi del Pnrr, per 150 mila euro.

Lo ha deliberato il consiglio comunale della Spezia nell’ultima delibera di bilancio per il 2021.

«Oramai si possono tirare alcune conclusioni sul bilancio 2021 – dichiara l’assessore al Bilancio Giacomo Peserico – e si può affermare che anche quest’anno i conti del Comune hanno retto la sfida della pandemia. Nonostante la riduzione degli aiuti statali, che da circa 10 milioni di euro nel 2020 sono passati a circa 2,5 milioni nel 2021, una gestione attenta della spesa e un monitoraggio continuo delle entrate hanno consentito di garantire agli spezzini servizi e investimenti».

Di ciò è testimonianza anche questa ultima delibera: «Siamo arrivati alla fine dell’anno non solo non avendo problemi a sostenere gli impegni di spesa già presi, ma avendo anche la possibilità di finanziare servizi aggiuntivi e di investire in progettazioni – aggiunge l’assessore – Ora la sfida si sposta sul 2022. Come abbiamo visto nell’anno in corso gli aiuti statali legati alla pandemia sono sensibilmente diminuiti ed è difficile pronosticarne un aumento per il prossimo anno. Di conseguenza è fondamentale che l’economia italiana e quindi anche quella del nostro territorio continuino nella loro ripresa affinché le entrate fiscali tornino ai valori ante pandemia e quindi il Comune sia in grado di erogare servizi e di realizzare opere pubbliche in linea con i livelli di qualità e con gli importi degli ultimi anni».