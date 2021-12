Sono stati riqualificati i precorsi pedonali di via Vittorio Veneto compresi tra piazza Verdi e piazza Caduti della Libertà alla Spezia. L’importo totale dei lavori è di 376 mila euro, di cui 356 mila finanziati dalla Regione Liguria e 20 mila da risorse comunali. È stato poi finanziato, sempre da Regione Liguria, un secondo lotto di lavori per un contributo ulteriore di 475 mila euro per la gara che potrà partire nel 2022.

«Via Veneto è una delle vie principali della città e come tale era doverosa una riqualificazione importante − dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini − Abbiamo fatto un investimento senza precedenti sul centro storico, e questa è una delle principali testimonianze insieme ai Giardini Pubblici e a piazza Chiodo. Grazie alle risorse della Regione, quello su via Veneto è un investimento che interessa direttamente non solo il decoro del centro ma che ha consentito un investimento indiretto anche per il tessuto commerciale cittadino».

Anche per l’assessore regionale alle infrastrutture e ai lavori pubblici Giacomo Giampedrone, «la via centrale della città meritava da tempo una riqualificazione. Da tempo portiamo avanti progetti che guardano alla riqualificazione e valorizzazione delle nostre città e dei centri storici. Questa è una zona centrale di Spezia, dal valore storico e ricca di attività commerciali, per questo la riqualificazione dei suoi porticati la renderà ancora più bella e attrattiva in una visione di valorizzazione che è quella della Regione».

L’intervento di rifacimento del porticato ha compreso la demolizione della pavimentazione e del sottofondo in cemento, la realizzazione di un massetto armato con rete elettrosaldata, la ripavimentazione con lastre di marmo dello spessore di tre centimetri posate a palladiana, la sostituzione dei chiusini in cemento con chiusini in ghisa, la stuccatura e arrotatura, levigatura e lucidatura del marmo. In alcuni porticati (1 e 8) non è stato necessario demolire il sottofondo in cemento in quanto in buono stato. Durante l’esecuzione dei lavori gli amministratori dei condomini interessati all’intervento (precedentemente contattati dai tecnici comunali) hanno effettuato l’allaccio alla recente fognatura di raccolta delle acque nere.

«Un regalo di Natale in anticipo per la cittadinanza spezzina con un altro cantiere chiuso – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Luca Piaggi – i portici di via Veneto sono stati riqualificati anche nella pavimentazione dopo aver sostituito tutta l’illuminazione lo scorso anno. Inoltre, dato fondamentale, in contemporanea si sono effettuate anche le linee di allacciamento fognario dei condomini, per una città sempre più bella e sempre più attenta all’ambiente».