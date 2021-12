La decisione della banca centrale cinese di rafforzare le misure di sostegno all’economia ha diffuso ottimismo nelle Borse europee che hanno chiuso in moderato rialzo. Con Londra chiusa per festività, il Cac 40 di Parigi segna +0,76%, il Dax 40 di Francoforte + 0,52%, il Ftse Mib di Milano +0,80%. Poco variato lo spread Btp/Bund, a 136 punti (+0,39%).

A Piazza Affari Cnh Industrial (+2,47%) ha beneficiato del via libera dell’assemblea allo spin off di Iveco, che esordirà come titolo autonomo a Milano il 3 gennaio. Bene il comparto farmaceutico per la conferma dell’ importanza dei test nelle strategie di lotta al Covid in molti Paesi. Diasorin (+2,91%) si è piazzata in testa al Mib 2,91%. Fuori del listino principale la notizia della continuazione delle trattative tra Fitd e Bper su Carige ha spinto il titolo della banca ligure (+1,11%) e di quella emiliana (+1,65%).

Sul mercato dei cambi, l’euro scambia con il dollaro a 1,1326 (da 1,1317 giovedì in chiusura), mentre l’euro/yen è a 130,07 (da 129,40). Dollaro/yen a 114,84 (114,34).

In netto rialzo i prezzi del petrolio: il future febbraio sul Wti sale del 3,71% a 75,80 dollari al barile, mentre l’analoga consegna sul Brent guadagna il 3,36% a 78,70 dollari.