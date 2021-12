La Liguria nel 2021 risulta una delle zone più cercate al mondo da milionari e da investitori immobiliari. È ciò che risulta da uno studio effettuato da www.luxforsale.it, portale specializzato nella promozione di immobili di lusso.

«Un dato che ha sorpreso anche noi – dichiara Claudio Citzia, fondatore di Luxforsale – l’impennata si è verificata davvero in pochi mesi con richieste da parte di acquirenti noti che hanno a disposizione budget impressionanti».

La ricerca è rivolta a proprietà in acquisto e in affitto, immobili sia residenziali sia commerciali. Se è vero oramai che alcune città liguri sono tra le più ambite in assoluto da parte degli acquirenti di immobili di lusso, nel 2021 si registra un fenomeno nuovo, ovvero quello dei locatori interessati a proprietà di lusso.

Il particolare contesto economico e soprattutto un’emergenza sanitaria molto più contenuta rispetto ad altre località di lusso sparse nel mondo, hanno fatto sì che la Liguria registrasse nel 2021 addirittura un incremento del 189% di richieste rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (che già era in crescita rispetto al 2019).

Le ricerche, sia per l’affitto sia per la vendita, si concentrano principalmente su proprietà particolari come castelli, casali o ville vista mare, preferibilmente non in zone affollate.

La preferenza si concentra su proprietà facilmente raggiungibili e soprattutto vicine a porti (o eliporti), così che i proprietari possano velocemente raggiungere i numerosi yacht di lusso, che hanno navigato le acque liguri nell’estate del 2021. I clienti derivano da ogni parte del mondo, con una concentrazione particolare di americani, russi, nord europei, francesi e svizzeri soprattutto, ma attenzione anche all’aumento di interesse da parte di arabi.

I budget? Decisamente alti, considerando che si sono affittate ville al di sopra dei 500 mila euro al mese e che le trattative sulla compravendite hanno spesso prezzi superiori ai 15 milioni di euro.

Le località più ricercate sono quelle più note: Portofino, Cinque Terre, Santa Margherita Ligure, Finale Ligure, Alassio, Sanremo e Bordighera. Ma anche Varazze, Savona, Bergeggi, Imperia e Laigueglia.

Non solo residenziale

Sono diverse le richieste da parte di società molto quotate interessate ad acquistare alberghi di superlusso, mettendo a disposizione budget praticamente illimitati. Tra i clienti interessati ci sono nomi del jet set internazionale, politici e società che fanno riferimento a magnati molto noti a livello planetario.

Tra le curiosità si segnalano anche le prime esplorazioni da parte di acquirenti milionari interessati ad acquistare immobili di lusso tramite criptovalute.