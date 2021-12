Per la prima volta nella sua storia, il Giro d’Italia, che nella tappa del 19 maggio partirà da Parma e arriverà a Genova, potrebbe transitare su un tratto di autostrada. E l’Ansa fa sapere che il sindaco Marco Bucci, è al lavoro per fare transitare gli atleti in gara sul ponte Genova San Giorgio.

Il Comune sta lavorando con Rcs, Aspi e e autorità per far passare la gara sul viadotto genovese.

«Per ora è un’ipotesi, ma speriamo di poterlo confermare molto presto – dice all’Ansa il sindaco Bucci – non sarà semplice ma neppure impossibile, io credo che basterà chiudere il tratto di autostrada per qualche ora».