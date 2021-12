La possibilità per i turisti che visitano Genova nelle festività di avere la seconda notte gratis negli alberghi convenzionati e di avere in regalo il City Pass, che dà diritto a spostarsi gratuitamente per 48 ore in città, è stata prorogata fino a domenica 9 gennaio.

Nel pacchetto di promozione – denominato “Cogli l’attimo” – c’è anche un tour guidato a tema alla scoperta delle bellezze e delle tante attrazioni del territorio.

La possibilità della seconda notte gratuita è prevista per un elenco di strutture indicate nel sito. Per chi invece volesse scegliere strutture ricettive extra-alberghiere convenzionate la promozione prevede comunque il city pass.

«Questa offerta, che nasce grazie alle risorse che ci provengono dall’imposta di soggiorno, era prevista dapprima fino al giorno di Santo Stefano – osserva Laura Gaggero, assessore alla Politiche per lo sviluppo del turismo e al Marketing territoriale – poi, visto anche il riconoscimento da parte dell’Unione europea di Genova come Capitale europea del Natale, abbiamo voluto estenderla a tutto il periodo delle Festività. È un segnale rassicurante che vogliamo dare come Amministrazione. Pur trovandoci a vivere un momento non semplice dal punto di vista sanitario, il messaggio che vogliamo lanciare è che Genova è una città dove si possono trascorrere le vacanze in sicurezza. Insieme agli albergatori abbiamo messo in campo infatti tutte le azioni necessarie per permettere a chi vorrà scegliere la nostra città di soggiornare serenamente e all’insegna del divertimento sicuro. Abbiamo da offrire tante opportunità per chi ama la cultura, l’enogastronomia, le iniziative per le famiglie, la natura. Invito tutti a non lasciarsi sfuggire l’occasione di scoprire l’incanto di una città che in questo periodo natalizio è ancora più bella e attraente».

Tutte le info relative all’offerta promozionale si possono reperire qui.