La startup genovese Myway acquisirà domani, attraverso un’operazione di fusione per incorporazione, le attività di Zenatek spa, storica software house anch’essa genovese, impegnata nella system integration in ambito IoT e firmware. Myway aveva aperto il 19 ottobre scorso il proprio centro di ricerca nel contesto della Baia del Silenzio di Sestri Levante

L’acquisizione per incorporazione di Zenatek spa porterà la startup Mywai a oltre 2 milioni di fatturato, 24 collaboratori e clienti consolidati in tutta Italia, rappresentando una tendenza di crescita unica nel panorama locale delle startup liguri. Il tutto a partire da un brevetto per la realizzazione di una piattaforma per l’applicazione dell’Intelligenza artificiale su edge computing per la manutenzione predittiva di macchinari Industria 4.0 abbinata alla fornitura di servizi digitali avanzati sui dati macchina in sviluppo nei laboratori di Sestri Levante.

I servizi digitali, su cui si prevede evolverà la soluzione Mywai, vanno dalle assicurazioni parametriche per estendere le garanzie sui macchinari industriali, a modelli flessibili di pagamento quali Pay per Use e Pay per Outcome, che consentiranno agli utenti di macchinari high tech di pagare sulla base dell’utilizzo effettivo dei macchinari registrati in produzione, adattandosi ai periodi di picchi o di fermo macchina, per affrontare un mercato a elevata volatilità come quello registrato in questi due anni di emergenza sanitaria. Il tutto attraverso l’uso integrato di sensori avanzati, algoritmi di intelligenza artificiale e interfacce a macchinari in impianti industriali, biomedicali o smart cities, in grado anche di identificare possibili rotture e necessità di manutenzione rispettando le distanze sociali e l’operatività da remoto, come richiesto dai nuovi scenari post pandemici.

«Nel corso del 2022 Mywai – dichiara il fondatore e amministratore delegato di Mywai Fabrizio Cardinali – prevede di applicare la propria tecnologia alla manutenzione da remoto di robot produttivi in ambito industriale, di apparati biomedicali in ambiti clinici e di telecamere di videosorveglianza nei circuiti delle Smart Cities, attività che necessiteranno, oltre che della nostra piattaforma di Intelligenza Artificiale, di competenze ben formate e specializzate in ambito Industria 4.0 L’acquisizione di Zenatek Spa rappresenta pertanto per Mywai una opportunità ideale per integrare queste competenze formate sul campo con referenze già testate da primari clienti nazionali e internazionali».

«La nostra esperienza precedente nello sviluppo di piattaforme di mercato – affermano in una nota congiunta Valter Ballestro e Ennio Zanotti, soci Zenatek, che con la fusione acquisiranno quote e siederanno nel consiglio di amministrazione della nuova società, rispettivamente come co-ceo e presidente – ci ha dato molte soddisfazioni nell’ambito di soluzioni per il tracciamento di container, per seguire beni e alimenti in transito su supply chain planetarie. La strada della proprietà intellettuale garantita dal brevetto per la soluzione di intelligenza artificiale di Mywai ci porterà non solo a verificare le nostre competenze su nuovi mercati, ma anche a rendere più intelligente la nostra soluzione di tracciamento container secondo una roadmap per il settore dei refrigeratori alimentari su cui stiamo lavorando all’interno di un progetto per Esa, l’Agenzia Spaziale Europea».

Mywai esporrà le proprie soluzioni e tecnologie al convegno mondiale sull’intelligenza artificiale che si terrà al Palazzo dei Festival a Cannes dal 10 al 12 febbraio 2022.