Lunedì 13 dicembre, con inizio alle ore 10 (registrazione partecipanti), ai Magazzini del Cotone nel Porto Antico di Genova, si svolgerà l’assemblea pubblica di Confindustria Genova dal titolo “Generazioni. Il capitale umano, primo asset dell’impresa”.

L’assemblea svilupperà il tema di come agire per superare i vincoli del passato per creare opportunità e posti di lavoro, una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva per il mediolungo termine.

Il programma (vedi qui ) prevede, tra gli altri, gli interventi del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando (collegamento video) e del presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

Per partecipare in presenza, è necessario essere muniti di Green pass; in alternativa sarà possibile seguire i lavori in streaming collegandosi al sito di Confindustria. A disposizione per ulteriori informazioni, porgo i miei migliori saluti.