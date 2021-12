Venerdì 10 dicembre, alle ore 10, nell’Auditorium delle Camere di commercio Riviere di Liguria, in via Tommaso Schiva, a Imperia, si svolge il convegno sul tema “Fondi europei per lo sviluppo rurale in Liguria e prospettive per la nuova programmazione 2023-27″.

I lavori saranno aperti da un messaggio del presidente del Consiglio regionale e presidente di Aiccre Gianmarco Medusei.

Seguirà l’intervento della segretaria di Aiccre Liguria Desi Slivar su “Pnrr nel contesto europeo e ligure” mentre lo storico Giampiero Laiolo approfondirà il tema “Spazi vissuti: conoscere per conservare e valorizzare”; Daniele Buschiazzo del direttivo Aiccre chiarirà il “Progetto sui fondi rurali”. Partecipa, inoltre, Maurizio Rezzano del Dipartimento agricoltura della Regione Liguria mentre il presidente dell’ordine degli agronomi Fabio Palazzo parlerà della “Pianificazione rurale e difesa del suolo”.

Il convegno sarà chiuso dall’intervento del vicepresidente della giunta e assessore regionale alle politiche agricole Alessandro Piana sul tema “Fondi rurali tra presente futuro”.