Dopo solo tre anni dalla nascita del progetto, Portofino Dry Gin sale sul podio delle eccellenze italiane grazie al premio Giovani Imprese Altagamma-Believing in the Future, riconoscimento che supporta la crescita dei brand emergenti dell’industria culturale e creativa italiana.

L’idea che ha dato vita al progetto di Portofino Dry Gin è stata quella di rendere omaggio a Klaus Pudel, nonno di Ruggero Raymo, ceo e cofondatore di Pudel srl, azienda proprietaria del marchio e della produzione di Portofino Dry Gin. Durante la Seconda Guerra Mondiale Klaus salvò Portofino dalla distruzione guadagnandosi grande ammirazione e stima; più tardi, negli anni 50 e 60 la sua fama crebbe anche nell’ambiente della mondanità perché fu lui ad ospitare le feste più belle dell’epoca della “Dolce Vita”. Il suo amore e la sua ammirazione per la Riviera sono passati di generazione in generazione ed è per questo che Portofino Dry Gin è stato creato come tributo a Klaus.

Pudel srl riceve così uno dei riconoscimenti più ambiti per il Made in Italy: il Premio Giovani Imprese Altagamma – Believing in the Future ideato e promosso da Fondazione Altagamma per sostenere le migliori aziende culturali e creative del paese e che ogni anno è alla ricerca delle imprese emergenti nei settori rappresentati dalla Fondazione: moda, design, alimentare, gioielleria, velocità (nautica e motori), hotellerie & wellness e innovazione.