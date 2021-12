È stato portato a compimento dalla Hub Telematica, società partecipata da Spediporto, Assagenti e Sis, il progetto di reingegnerizzazione merci del sistema telematico dell’Agenzia delle Dogane.

La sperimentazione, avviata con successo, è partita dal Porto di Napoli. L’ufficio doganale Napoli centrale è stato scelto come pilota per la sperimentazione operativa delle nuove modalità di presentazione del Manifesto Merci in Arrivo.

Il profondo rinnovamento ha riguardato sia gli aspetti logici, sia gli adeguamenti tecnologici di interscambio, formato e firma digitale.

Grazie al coordinamento dell’Agenzia delle Dogane con Sogei e Hub Telematica è stato generato e trasmesso con successo il primo manifesto merci in arrivo.

In questi giorni sono in corso ulteriori attività, sempre sulla dogana pilota, ed è previsto nel breve l’avvio di test anche presso altri uffici doganali.

La ricezione del primo esito del nuovo sistema eManifest, contraddistinto dall’MRN 21ITQWRA00000000M1, è un importante e prestigioso traguardo conseguito da Hub Telematica che conferma il percorso intrapreso a partire da Genova con l’avvio della telematizzazione doganale, avvenuto nel 1997, e che oggi vede l’azienda presente in quasi tutti i porti Italiani sia con prodotti dedicati al settore doganale che come team di progetto e gestione di port community system.