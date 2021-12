Confesercenti Liguria supporta Peeki, il progetto lanciato dall’omonima startup lo scorso anno, nel pieno della pandemia, per consentire anche alle più piccole attività commerciali – cuore pulsante dell’economia italiana – di avere una presenza online attraverso cui raggiungere tutti quei clienti già abituati ad acquistare sui principali e-commerce.

Peeki nasce da due giovani imprenditori, Davide Fenati e Luca Putti, che hanno ideato e messo a disposizione una piattaforma web dedicata alla digitalizzazione dei negozi ed esercizi commerciali di vicinato, rivisitando in chiave moderna il classico concetto di acquisto in negozio al quale siamo abituati. Il progetto promuove una forma di commercio “ibrido”: l’acquisto inizia online tramite pc o smartphone, ma si conclude in negozio, dove l’utente aggiunge la dimensione “fisica” del prodotto prima di completare la transazione. L’obiettivo è semplice: intercettare l’utente online e portarlo all’acquisto in negozio.

«L’emergenza Covid-19 ha accelerato il passaggio al digitale sia negli acquisti sia nelle modalità di pagamento, ma non ha spento l’interesse dei consumatori verso lo shopping dal vivo. Tuttavia – spiega Fenati – internet rimane il primo luogo dove l’utente ricerca informazioni, tra cui dove poter acquistare un determinato prodotto. Tramite Peeki, le attività commerciali che per diverse ragioni non avevano la possibilità di essere presenti online, ora possono disporre di una vetrina digitale gratuitamente all’interno della piattaforma ed essere così trovati dall’utente in fase di ricerca. Similmente, attività commerciali che invece possedevano già un proprio canale online, hanno deciso di iscriversi a Peeki per i molteplici servizi offerti dalla piattaforma».

Confesercenti e Talent Garden Genova, realtà di riferimento per le attività commerciali l’una, e per le startup l’altra, hanno deciso di supportare il progetto in qualità di advisor; di recente LigurCapital ha aggiunto Peeki al proprio portafoglio investimenti.

«Abbiamo accolto con grande interesse il lancio di Peeki e lo sosteniamo attivamente, convinti che possa rivelarsi uno strumento prezioso per sostenere il business dei tanti negozi al dettaglio della nostra città, soprattutto in questo delicato contesto storico che ha reso ulteriormente necessaria e urgente anche la digitalizzazione delle più piccole attività», commenta Francesca Recine, presidente di Fismo Confesercenti Genova.

Da oggi gli utenti possono acquistare comodamente online un gift voucher da tutte le attività presenti sulla piattaforma e spenderlo in maniera flessibile nel punto vendita. Sicuramente un’idea regalo apprezzata in occasione delle festività natalizie e in linea con le abitudini di acquisto dei consumatori, sempre più digitali.

Tante sono le funzionalità che saranno disponibili nelle prossime settimane, a partire dall’applicazione ufficiale di Peeki, scaricabile sia da App Store sia da Play Store, che accompagnerà gli utenti negli acquisti di tutti i giorni permettendo di utilizzare in maniera ancora più semplice e immediata i voucher acquistati all’interno del circuito Peeki.