Deloitte, in occasione dell’evento realizzato in collaborazione con Liguria Business Journal, in programma domani, venerdì 17 dicembre, a Palazzo della Borsa a Genova, avvia un vero e proprio Laboratorio inclusivo delle varie competenze e settori presenti sul territorio ligure, in collaborazione con Camera di Commercio Genova e il Patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova.

Il laboratorio è un’iniziativa del progetto Why Liguria, voluto da Deloitte nel 2015 per valorizzare “il bello e il buono” del territorio ligure e trova il prezioso supporto di varie associazioni di categoria e di territorio. Dall’avvio del progetto Why Liguria, grazie alla cruciale collaborazione della business community ligure, sono state realizzate ricerche, pubblicazioni, eventi ed è stato lanciato un osservatorio dedicato alle aziende liguri.

Nel corso dell’evento di domani, oltre a presentare una sintesi delle linee di intervento del Pnrr accompagnate da una lettura del contesto macroeconomico ligure (attraverso i dati di trend elaborati dall’Osservatorio Deloitte per la Liguria), i lavori saranno focalizzati sulla raccolta di spunti e suggerimenti da parte dei principali attori del contesto economico e istituzionale della Liguria.

Il laboratorio opererà inizialmente secondo le seguenti direttrici principali: economia del mare, turismo, filiere e territori.

Sono direttrici che identificano asset qualificanti e distintivi per la Liguria. Con l’evento del 17 dicembre, nascono gruppi di proposizione riconducibili alle tre direttrici.

Alle riflessioni e agli spunti raccolti seguiranno approfondimenti sul Pnrr e sul territorio in modo dare evidenza e rafforzare le convergenze maggiormente strategiche.

Il laboratorio, così impostato e avviato, proseguirà con il supporto di un team Deloitte dedicato e accoglierà, in modo inclusivo, ogni altro contributo, elaborando contenuti e sostenendo – con evidenze oggettive – gli elementi qualificanti del territorio in chiave attuale e prospettica.

A questo primo evento ne seguiranno di ulteriori con la finalità di alimentare e consolidare la coesione mantenendo l’approccio sopra delineato, per una misurabile concretezza di azione.