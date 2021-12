Continua il piano di espansione di Codè Crai Ovest che apre un nuovo punto vendita a Genova e punta ad espandersi anche nel Levante Ligure.

In questi giorni ha inaugurato il nuovo punto vendita di via Fereggiano 151-153, che si affianca all’altro negozio a insegna Crai presente in città, in via Biga.

Codè Crai Ovest, che oggi conta più di 300 punti vendita nell’Italia nord occidentale, tra Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, punta sul territorio ligure: dopo i punti vendita di Chiavari, Lavagna e Levanto, la nuova apertura di Genova vuole consolidare ancor di più la presenza dell’insegna nel Levante Ligure.

Il punto vendita di Genova è di proprietà di un nuovo socio, entrato a far parte della cooperativa Codè Crai Ovest dopo aver rilevato anche il punto vendita di Ceriale.

Con 250 mq, il negozio di via Fereggiano offre una vasta gamma di prodotti scelti che valorizzano le eccellenze gastronomiche della Liguria, un reparto ortofrutta, panetteria e banco del fresco.

Tutte referenze a filiera controllata e garantita che assicurano anche grande attenzione all’healthy food e al biologico. Non solo, il punto vendita offre la possibilità di consegna della spesa a domicilio e pagamenti elettronici.